"Una Fetta di Teatro" in streaming con lo spettacolo "La mucca che faceva il latte al cacao"

Con lo spettacolo di domenica 21 alle 17 si chiude la lunga rassegna teatrale in streaming offerta alle famiglie dalla pagina Facebook “Spazio al Teatro” (https://www.facebook.com/spazioalteatro/). Il cartellone, composto da ben 16 spettacoli per bambini proposti ogni settimana dal 29 novembre 2020, è stato organizzato dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni e con il patrocinio e sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIBAC.

La compagnia teatrale Gli Alcuni con il Capi e l’Assistente presenta “La mucca che faceva il latte al cacao”, con Francesco e Sergio Manfio, che firma anche la regia.

Che cosa racconta questo spettacolo?

Com’è dimostrato da recenti ricerche, molti bambini credono che patate e carote crescano sugli alberi o nelle confezioni dei surgelati, oppure che alcuni pesci abbiano la forma di un bastoncino, e molti non sanno da dove proviene la pasta che mangiano. La ricerca degli ingredienti del contro-incantesimo, necessario a concludere positivamente lo spettacolo e a fermare Maga Cornacchia che vuole diventare la nuova Regina del Paese dei Maghi, proverà a spiegarlo ai giovani spettatori in modo divertente!

Come in tutti gli allestimenti de Gli Alcuni, i bambini saranno coinvolti attivamente nella ricerca degli ingredienti dell’antidoto alle malefatte della perfida Cornacchia… e la musica e le canzoni faranno il resto per avvincerli fino alla fine dello spettacolo.

Uno spettacolo che incoraggia la partecipazione attiva dei più piccoli

Anche questo spettacolo, come gli altri della rassegna, è stato studiato per coinvolgere attivamente il giovane pubblico, anche da casa. La partecipazione è stimolata anche dalla presenza dei pupazzi dei fenicotteri Lello e Lella che – durante ogni spettacolo – pongono al pubblico delle domande su ciò che stanno guardando sullo schermo.