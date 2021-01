"Una Fetta di Teatro" in streaming: "Rosso come cappuccetto rosso"

A Polpetta e Caramella – ovvero le attrici Laura Feltrin e Margherita Re, dirette da Sergio Manfio –, con il divertente “Rosso come cappuccetto rosso”, spetta questa settimana il compito di divertire e coinvolgere i tanti bambini che seguono con attenzione e calore il cartellone teatrale della rassegna Spazio al Teatro di Padova . Domenica 24 gennaio alle 16, in streaming gratuito, lo spettacolo è fruibile collegandosi sulla pagina https://www.facebook.com/spazioalteatro/.

La rassegna

La rassegna Spazio al Teatro – che quest’anno si svolge tutta in streaming – terrà compagnia ai bambini e alle famiglie fino a domenica 14 marzo. Il cartellone è organizzato dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni e con il patrocinio e sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIBAC.

Lo spettacolo

Un’inedita, divertente rilettura della fiaba di Cappuccetto Rosso, che sa coinvolgere e divertire il giovane pubblico e i genitori grazie alla verve delle due attrici. Polpetta e Caramella riescono a portare con sé nel loro mondo magico i bambini, grazie all’abile narrazione e a splendide canzoni e danze da ripetere tutti insieme. La banda dei 6 Cuccioli, come è ormai tradizione, si affiancherà alle due attrici interpretando in maniera ovviamente un po’ strampalata i personaggi della fiaba, e il divertimento e il lieto fine sono assicurati.

Uno spettacolo interattivo che incoraggia la partecipazione dei più piccoli

Anche questo spettacolo – come gli altri della rassegna – è stato recitato e ripreso al Teatro Sant’Anna nelle scorse settimane con telecamere in alta definizione. Il video è stato poi editato da Gruppo Alcuni in maniera da divertire il giovane pubblico e stimolare la partecipazione da casa, grazie anche alla presenza dei pupazzi dei fenicotteri Lello e Lella che – durante ogni spettacolo – pongono delle domande al pubblico. I due fenicotteri sono i protagonisti del divertente “gioco a quiz” che interrompe lo spettacolo in alcuni punti.

Armati di foglio e penna, i bambini da casa sono invitati a segnare su carta le risposte alle facili domande relative allo spettacolo poste dai due pupazzi. Al termine dello spettacolo i genitori possono scrivere a cilindro@alcuni.it dando le loro risposte. Per chi risponde correttamente, ogni settimana c’è un premio a sorpresa, diverso ogni settimana e naturalmente in tema con lo spettacolo!