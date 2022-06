"L'altro lato delle fiabe", spettacolo gratuito il 28 giugno 2022. "L’atro lato delle fiabe" è uno spettacolo di Denis Varotto, autore e attore padovano, scritto anche per un pubblico adulto: un atto unico di circa un’ora per ripercorrere attraverso il linguaggio teatrale passaggi e le storie poco note celate nelle fiabe che hanno accompagnato la nostra infanzia, di cui spesso conosciamo quasi a memoria una versione un po’ edulcorata che non corrisponde a quelle originali a tinte noir tramandate dalla tradizione o nei capolavori della letteratura per l’infanzia, a cui possiamo attingere per scoprire nuovi significati.

Ma lo spettacolo di Varotto, accompagnato dalla musica di Andrea Segato al flauto traverso, non è solo un viaggio suggestivo attraverso “l’altro lato delle fiabe”: il percorso proposto accompagna lo spettatore alla scoperta o riscoperta dei cliché e degli stereotipi che accompagnano i personaggi femminili, da Cappuccetto Rosso a Biancaneve, da Cenerentola a Raperonzolo, partendo dal personaggio biblico archetipico di Eva. Donne che troppo spesso sono state relegate ai ruoli esclusivi di “vittime deboli da salvare” o di cattive, antagoniste. Un’occasione per riflettere insieme – in modo leggero, ma mai banale – su come l’emancipazione femminile passi anche attraverso un diverso immaginario.