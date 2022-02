“Fiabe al telefonino”, spettacolo per la rassegna “Una fetta di teatro” al teatro San Carlo

Domenica 27 febbraio alle 16 al Teatro San Carlo in Via Guarneri 22 è in programma un divertente spettacolo di burattini della compagnia Tieffeu-Teatro di Figura Umbro: “Fiabe al telefonino”, rappresenta un delicato omaggio a Gianni Rodari, portando in scena una tematica di grande attualità per i bambini (e non solo per loro!) come l’attaccamento morboso ai cellulari. È anche una proposta possibile di cosa si può fare per superare questa dipendenza digitale, attraverso l’uso corretto della fantasia.

Lo spettacolo

È la storia di un bambino, che si chiama Giovannino, affascinato dalla comunicazione digitale e dagli strumenti in uso quotidiano nella sua famiglia. Giovannino fa spesso i capricci perché vuole essere costantemente connesso con queste macchine infernali, ruba spesso il cellulare alla mamma; anche quando sta mangiando vuole sempre vedere sul Tablet o sulla tv i soliti cartoni e non si stanca mai di rivedere sempre la stessa storia. Giovannino conosce perfettamente l’uso di questi strumenti che, nonostante l’età, riesce a controllare perfettamente da solo; è capace di navigare nel web scegliendo le cose che lo attraggono di più…

Perché Giovannino è diventato così? Sicuramente perché anche i genitori sono “digitaldipendenti”.

Un giorno che il bimbo era a casa ammalato arrivò la nonna, che non avendo con sé il cellulare gli propose un nuovo, belllissimo gioco: “Il gioco dell’immaginazione”. La nonna gli spiega che non ha bisogno di immagini su uno schermo per divertirsi, che se uno ti racconta una storia siamo capaci di vedere le immagini con la nostra mente e basta giocare con le parole usando la fantasia; proprio come aveva fatto Gianni Rodari nella sua “Grammatica della fantasia”.

Da quel momento Giovannino scoprì che il gioco più bello e divertente è usare la propria immaginazione… i genitori si resero conto che dovevano passare più tempo con Giovannino e, grazie all’insegnamento di Rodari, trovarono un modo nuovo per stare insieme.

La fantasia è un’attitudine che ogni bambino possiede, ma che spesso è imbrigliata in ritmi pressanti.

La rassegna Una fetta di teatro, che coinvolge 3 sale della comunità di Padova in un lungo e articolato cartellone da novembre 2021 a fine marzo 2022, è o rganizzata dal Circuito Teatri e Città, direzione artistica de Gli Alcuni, patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIC.

Il biglietto d’ingresso costa 6 euro e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Sulla pagina Facebook "Spazio al Teatro" https://www.facebook.com/spazioalteatro/ ci sono le informazioni aggiornate sugli appuntamenti in programma ogni domenica fino al 27 marzo 2022.

Presentando il biglietto della rassegna "Una fetta di teatro – Padova" è possibile acquistare un ingresso bambino per un percorso al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso a solo 1 Euro, a fronte di un adulto pagante.

La rassegna nel mese di marzo si sposta al TEATRO ESPERIA, dove domenica 6 marzo debutta "La figlia di Robin Hood", con Polpetta e Caramella.

Foto articolo da comunicato stampa e da Facebook