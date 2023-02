Fiaccolata per la pace da piazza Duomo a palazzo Moroni

Nell’ambito delle mobilitazioni promosse dalla coalizione “Europe for Peace“ ad un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina, per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace, viene organizzata a Padova la “Fiaccolata per la Pace”, all’insegna dello slogan “La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno!”.

Il Comune è promotore dell’iniziativa, assieme al Centro di Ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, alle associazioni aderenti alla Rete Italiana Pace e Disarmo e alle associazioni padovane (sindacali e della società civile, laiche e religiose) raccolte sotto la sigla “Uniti per la Pace Padova“.

Scopri il volantino Fiaccolata per la Pace del 24 febbraio 2023

Appuntamento il 24 febbraio dalle ore 19.

Programma

Ore 18

Ritrovo in piazza Duomo

Ritrovo in piazza Duomo Ore 18.30

Partenza fiaccolata

Partenza fiaccolata Ore 20

Arrivo di fronte a Palazzo Moroni

All’arrivo della fiaccolata davanti al Municipio viene suonata la campana della Torre di Palazzo Moroni, come monito a sostenere azioni di pace.

Sono previste alcune testimonianze di operatori di pace.

Riferimenti

Ufficio diritti e partecipazione - Settore Gabinetto del Sindaco - Comune di Padova

Telefono 049 8205629 - 8205053

Orario da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12

Email dirittiepartecipazione@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/fiaccolata-la-pace-del-24-febbraio-2023

https://www.facebook.com/unitiperlapace.Padova

Foto articolo da https://www.padovanet.it/evento/fiaccolata-la-pace-del-24-febbraio-2023