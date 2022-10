La Fiera di Arsego raggiunge la sua 275esima edizione. Dopo due anni di difficolta? e limitazioni la macchina organizzativa della Fiera procede a ritmi serrati affinche? tutto sia pronto per accogliere i visitatori e riconfermarsi come una delle manifestazioni piu? importanti del Veneto.

«L’edizione di quest’anno avrà come slogan ‘Una fiera da due secoli e trequarti!’ – rende noto il Sindaco Daniele Canella, in prima linea in tutte le fasi di pianificazione e organizzazione dell’evento. Un importante traguardo della nostra manifestazione che dimostra, anno dopo anno, di saper cavalcare i tempi; un ponte fra le radici e la tradizione da una parte e la forza dell’economia del territorio e l’innovazione».

L’Amministrazione Comunale di San Giorgio delle Pertiche rende noto che la 275esima edizione dell’Antica Fiera di Arsego, si svolgerà nei giorni dal 14 al 18 ottobre 2022.

«Il programma della Fiera e? già in fase di definizione. - dichiara la Presidente della Fiera di Arsego, Stefania Pierazzo - Confermato l’Expo Fiera dedicato alla mostra artigianale e commerciale, la mostra di mezzi agricoli e di auto d’epoca. Confermata la tradizionale fiera del bestiame del lunedi? mattina, villaggio medioevale, che ci riportano alle antiche usanze contadine e alle nostre radici culturali».

Riconfermato lo scrupoloso impianto di sicurezza messo a punto negli anni precedenti, lodato dalla Prefettura di Padova, che ha garantito un notevole salto di qualità nelle scorse edizioni della Fiera – dichiara il Sindaco Canella.

Avviate le prime interlocuzioni per definire le principali novità per l’edizione 2022. Presso il meraviglioso luna park, allestito in collaborazione con gli operatori dello spettacolo viaggiante e? in programma una doppia festa del bambino, spettacoli di intrattenimento e virtuosismi. A grande richiesta ritorna la zoo-pesca di beneficienza e gli stand gastronomici con le specialità della tradizione, coordinati dai volontari delle indispensabili associazioni del nostro territorio.

«Il sito della Fiera di Arsego e? stato aggiornato ed e? possibile fin da subito consultare la modulistica per qualsiasi tipologia di espositore. E? attivo anche quest’anno nel sito internet del Comune uno speciale bando per chi fosse interessato a contribuire alla realizzazione della Fiera nel solco della tradizione» dichiara la Presidente.

L’Amministrazione ci tiene a precisare che per quanto riguarda la raccolta degli sponsor, quest’ultima avviene solo ed esclusivamente attraverso l’apposito modulo pubblicato nel sito web comunale. Nessuno e? autorizzato in veste di intermediario o agenzia, alla raccolta degli stessi.

Il modulo sponsor e? disponibile al link: https://tinyurl.com/5n8p7byu

