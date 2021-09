Fiera di Casalserugo 2021, tutti gli eventi in programma

Orario non disponibile

Torna la Fiera di Casalserugo! A partire dal 2 ottobre alle 18.30 si inizia con un aperitivo di Piazza all'Hangar 9 dove i tutti potranno godere delle note della musica dal vivo assaporando un aperitivo offerto dalla Pro Loco di Casalserugo.

Saranno invitate tutte le Associazioni Culturali e Società Sportive di Casalserugo e di Ronchi per passare un momento di ritrovata convivialità.

Domenica 3 ottobre

Al via la premiazione dei vincitori delle borse di studio e dei riconoscimenti ai nostri cittadini che si sono distinti nelle loro attività a sostegno della Comunità di Casalserugo e Ronchi in questo periodo di pandemia

La giornata sarà accompagnata dalla mostra di auto in piazza, dalla mostra dei Lego in Hangar 9 e delle tante iniziative organizzate dagli artigiani, commercianti e volontari che si sono impegnati per regalare una giornata speciale

https://www.facebook.com/events/273138551479631/

https://www.comune.casalserugo.pd.it/mostra-mercato-casalserugo

