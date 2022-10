Fiera del folpo 2022 a Noventa Padovana

Dal 21 al 25 ottobre torna la Fiera del Folpo, uno degli eventi fieristici più importanti del Veneto. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, all’interno della tradizionale kermesse noventana sono state introdotte alcune novità relative ai contenuti, alle aree espositive e alla comunicazione. Il filo rosso che percorre tutto l’evento è la storia di Noventa e della sua antica Fiera, ugualmente legate alle tradizioni e ai sapori della terraferma padovana e del mare che bagna Venezia. Il simbolo di questa commistione è proprio il Folpo che sarà protagonista nelle tradizionali bettole e nello street food. Per sostenere lo sforzo di salvaguardia dell’ambiente marino che produce questo delizioso prodotto, l’amministrazione comunale emanerà un’ordinanza per disincentivare l’utilizzo di posate e stoviglie di plastica al fine di rendere l’evento “plastic free”. ? Non solo Folpo La Fiera avrà molto da offrire alle migliaia di visitatori attesi. Cibo di qualità, vini e birre del territorio, ma anche prodotti provenienti da tutta Italia e tutte le leccornie tipiche delle fiere, musica dal vivo, dj set con i DJ di Stereocittà, giostre e attrazioni per i più piccoli. Di fronte a Piazza Europa saranno installate le Fontane Danzanti che si potranno ammirare sabato, domenica e lunedì alle 19 e alle 21.30 in spettacolari coreografie di luci e colori. Martedì, per l'ultimo giorno della Fiera, spettacolo finale dalle 23 della durata di 40 minuti. Gli orari Famiglie e agli amanti del buon cibo e delle tradizioni del nostro territorio potranno godersi la Fiera venerdì 21 dalle 19 all'una, sabato 22 e domenica 23 dalle 9 fino all'una, mentre lunedì 24 e martedì 25 gli stand e le attrazioni apriranno alle 9 e chiuderanno a mezzanotte. Viabilità e servizi È già allo studio il piano viabilità che verrà comunicato successivamente, e nell’ambito della riorganizzazione della Fiera verranno per la prima volta garantiti due grandi parcheggi dotati di transfer da e per via Roma. Già confermata invece la presenza della Croce Rossa con uno stand che fungerà da presidio e supporto ai visitatori e avrà un’area dedicata alle mamme sia per l’allattamento che per il cambio pannolini dei loro figli. Sei aree tematiche Allo scopo di rimodernare e riorganizzare la Fiera per darle un volto più vivibile e moderno, sono state pensate sei aree tematiche che completeranno l’offerta enogastronomica e di svago rivolta a target diversi di persone. La corte dei bacari. La corte dei Bacari sarà l’area dedicata ai prodotti enogastronomici di qualità. Un’area adiacente a Villa Vendramin Cappello Collizzolli in cui saranno posizionate un numero limitato di casette di legno bianche, decorate con filari di luci calde e arredi in stile. Un’area dove degustare il folpo cucinato in maniere diverse, baccalà e cicchetterie di qualità in un’atmosfera rilassata e intima. Lunapark e giostre. Lungo via Roma e nell’area del parcheggio di Noventello troveranno spazio giostre grandi e piccole. Giochi, colori emozioni e divertimento assicurato per grandi e piccini! Campo dei Tosi. Piazza Europa si trasformerà nel fulcro della movida della Fiera. Tutti i giorni dalle 19 alle 21 ci sarà un Dj Set con i DJ di Stereocittà. L’emittente posizionerà inoltre un mezzo speciale a fianco della piazza per consentire agli speaker di trasmettere in dirette da Noventa tutti i giorni della Fiera. Punti vendita dedicati serviranno cocktail, spritz e altre bevande. Viale delle Delizie. Il Viale delle Delizie sarà allestito in una laterale di via Roma (viale del Patronato) dove si potranno trovare produttori e ristoratori di strada provenienti da tutta Italia. Una strada colorata e piena di profumi e sapori regionali che attireranno frotte di visitatori per un Giro d’Italia del Sapore. Aree Expo. Via Gaspara Stampa e via Caduti sul lavoro: è l’area dedicata all’esposizione di articoli e prodotti per la casa, il lavoro e il tempo libero. Il luogo dove le famiglie potranno trovare tutto quello che serve e quello a cui ancora non hanno pensato! Handmade e hobbisti. Piazzetta Giovanelli, nel cuore del percorso classico della Fiera, ospiterà le bancarelle e gli show room di prodotti artigianali di ogni tipo, ricercatissimi da collezionisti e amanti del «fatto a mano». Tornano le Bettole Saranno 10 le tradizionali bettole di Noventa Padovana che inizieranno a proporre le loro prelibatezze per tutti già venerdì 21 ottobre. Un ricco antipasto di una delle tipicità della Fiera, storica espressione delle molte anime operose della comunità di Noventa Padovana. Cucina casalinga, piatti della tradizione e l’energia di tanti volontari che danno vita al cuore pulsante della Fiera. Questo l’elenco delle Bettole che prenderanno parte alla Fiera del Folpo 2022. Bettola della Pro Loco - della Pro Loco di Noventa Padovana. Posizione. Piazza Giovannelli. Bettola Lega - del gruppo Politico "Sez. Lega Noventa Padovana”. Posizione. Via Roma vicino alla Chiesa SS. Pietro e Paolo. Bettolino “Con Noventa” - del gruppo politico Con Noventa. Posizione. Via XXV aprile. Bettolino dai Ciclisti - del gruppo ciclistico Noventana. Posizione. Via Roma di fronte a via Leopardi. Bettolino “Progetto Insieme” - dei Volontari Insieme ODV. Posizione. Via Roma davanti al cancello di villa. Bettolino Tempo Libero - dell’Associazione Tempo Libero. Posizione. Via Roma all'angolo con via XXV aprile. Bettolino “Bacaro delle Stelle” - dell’Associazione Reset. Posizione. Via Roma di fronte alla Scuola elementare Galilei. Bettolone “Dai compagni” - dell’Associazione via Marconi 176. Posizione. Via Roma - zona impianti sportivi Noventello. Bettolone dell’Amicizia - dell’Associazione dell’Amicizia. Posizione. Via Roma accanto osteria Nonna Pina. Bettolone Ranch - della Parrocchia SS. Pietro e Paolo. Posizione. Area Patronato.

L’autunno del folpo è alle porte, e anche quest’anno la Confraternita Del Folpo propone, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, una serie di eventi che faranno da aperitivo al ritorno in grande stile della fiera del Folpo. Giunto alla sua terza edizione, dal 1 ottobre, per tutto il mese, parte il Festival del folpo, rassegna enogastronomica culturale che vede coinvolti ristoranti e gastronomie nella preparazione di piatti a base di folpo. 15 ristoranti e 2 gastronomie hanno elaborato tante ricette creative con ingrediente base il prezioso ingrediente, in anteprima alcuni piatti che incuriosiscono il palato: “Pasta di fagioli alla veneta con folpo alla luciana”, “Il folpo incontra i gamberi sul fondo”, “Bavette col folpo al Purgatorio” e il ritorno della pizza “Il folpo e le sue declinazioni” il piatto più consumato e amato nelle prime edizioni del festival made in pizzeria Fuori di Zucca.

I ristoranti coinvolti saranno: Nonna Pina, Opificio, Ca’ Novena, Fuori di Zucca, Cantina Italiana, Plaza de Toros, Melograno, Boccadoro, Bontà Nascoste, Maretollo, Il giardino di Mimì Home restaurant, Da Marziano. Ci sono anche 3 ospiti fuori Noventa che hanno creduto nell’iniziativa in quanto appassionati della fiera del Folpo: la storica trattoria di Padova Orazio 1957, il Baruffino di via Manin e Qui Mangio di via del Commissario. Due le gastronomie coinvolte: Lo Sfizio che tutti i venerdì di ottobre preparerà “Insalata di folpo con patate e olive” e la Bottega Artigiana che proporrà la frittura Tentacolare.

