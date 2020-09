Fiera delle Parole: una settimana di eventi online in attesa dell’apertura del Festival

Continuano gli eventi online de La Fiera delle Parole: fino al 29 settembre, un appuntamento al giorno, alle 18.30, in diretta sui profili social della kermesse padovana. Un percorso virtuale che conduce alla quindicesima edizione del festival, al via il 30 settembre nel padiglione 11 della Fiera di Padova. Gli ospiti di questa settimana sono Daniela Lucangeli, Annalisa Bruni, Francesca Visentin, Zhang Changxiao, Hu Lanbo, Daniela Caruso, Piero Ruzzante, Paolo Coltro, Stefano Allievi, Eugene J. Mahon, Alberto Schön, Andrea de Carlo, Ilaria Gaspari, Nicolò Menniti Ippolito, Marco Buticchi, Cristina Sartori, Cristiano Militello, Davide Antonio Pio. Dopo le decine di migliaia di contatti registrati nei giorni scorsi, in particolare per gli appuntamenti con Massimo Bray che il ha presentato con Marino Sinibaldi Alla voce Cultura. Diario sospeso della mia esperienza di Ministro e con Enrico Galliano e Federico Taddia che hanno parlato de L’arte di sbagliare alla grande, proseguono dunque le presentazioni online de La Fiera delle Parole.

---

Sabato 19 settembre con Daniela Lucangeli, prorettrice dell’Università di Padova dove è docente di Psicologia dello sviluppo presso l'Università degli Studi di Padova, che racconta, nel suo A mente accesa (Mondadori) storie di bimbi con vulnerabilità del neurosviluppo e dell’apprendimento, ma non solo: sono bimbi che soffrono, che faticano, che non si sentono capiti. Il suo lavoro consiste nell’aiutare a far emergere il loro potenziale neuro-psico-comportamentale, che si tratti di contare, di leggere, di scrivere, oppure di guardare un’altra persona negli occhi e di stabilire con lei una connessione di reciprocità e umana comprensione.

---

Lunedì 21 settembre è la volta di Annalisa Bruni con Skyline (Cleup), in una conversazione con la giornalista Francesca Visentin. Un libro che «osserva, analizza, mostra, racconta singoli universi che incrociano fantasia e realtà, spunti di cronaca, suggestioni letterarie, vita vissuta. Scorrono i suoi racconti, conducono in luoghi e non-luoghi che diventano quell'altrove dove è stimolante perdersi, per qualche momento».

---

Martedì 22 settembre focus sulla letteratura cinese con Zhang Changxiao (Sean White) e La costellazione del dragone (Piemme), racconto delle Cinatown d’Italia che distrugge uno per uno i cliché sui cinesi, e sulla Cina tutta, più diffusi in Italia. Accanto a lui Hu Lanbo con La primavera di Pechino, (Cina in Italia Editore), raccolta di oltre 30 racconti e articoli in cui l’autrice racconta estratti della sua vita e accompagna i lettori in un lungo percorso che attraversa città, varca confini, esplora colori, profumi ed emozioni. A presentare i due scrittori la sinologa Daniela Caruso.

---

Mercoledì 23 settembre spazio al ricordo di Enrico Berlinguer con Piero Ruzzante che presenta – assieme al giornalista Paolo Coltro – il suo Eppure il vento soffia ancora (Utet), dedicato agli ultimi cinque giorni del grande politico, dal malore in piazza dei Frutti fino alla morte. Grazie a un’imponente raccolta di resoconti inediti e documenti d’archivio, Ruzzante intreccia alla cronaca di quelle drammatiche giornate la ricostruzione del ruolo cruciale di Berlinguer nella politica del suo tempo.

---

Giovedì 24 settembre parola al sociologo Stefano Allievi con La spirale del sottosviluppo. Perché (così) l’Italia non ha futuro (Laterza) pamphlet che mette in evidenza l'inadeguatezza del nostro mercato del lavoro, i ritardi del sistema formativo, il paradosso di un paese che ignora le decine di migliaia di ragazzi costretti a emigrare ogni anno e continua a non gestire (e forse a non comprendere) l'immigrazione.

---

Venerdì 25 settembre lo scrittore, psicoanalista e drammaturgo newyorkese Eugene J. Mahon presenta con Alberto Schön il suo Rensal il Leprosso (Bette) un libro che va al cuore di ciò che significa essere giovane, delle gioie e dolori e confusioni dell'infanzia, e delle domande che continuano a essere pertinenti anche quando siamo adulti - come viviamo, come amiamo, e cosa - se ha un significato - significhi tutto questo.

---

Sabato 26 settembre La Fiera delle Parole ospita Andrea de Carlo e Il teatro dei sogni (La nave di Teseo), un romanzo fortemente contemporaneo, polemico ed esilarante, che scava nelle ragioni dei quattro protagonisti e ne fa emergere verità, segreti, ambizioni, paure e sogni sopiti: la mattina del primo gennaio Veronica Del Muciaro, inviata di un programma televisivo di grandi ascolti, sta per morire soffocata da una brioche in un caffè storico di Suverso, prospera cittadina del nord. La salva uno strano e affascinante archeologo, il marchese Guiscardo Guidarini, che le rivela di aver riportato alla luce un sito importante. L’inviata scopre di cosa si tratta e lo rende pubblico in diretta tv, scatenando una furiosa competizione tra comuni, partiti rivali, giornalisti e autorità scientifiche.

---

Domenica 27 settembre spazio alle Lezioni di felicità di Ilaria Gaspari (Einaudi): attraverso la cronaca di sei settimane «filosofiche», ciascuna vissuta nel rispetto dei precetti di una diversa scuola, la scrittrice ci guida in un insolito esperimento esistenziale, a tratti serissimo, a tratti esilarante. Scopriremo cosí che piegandosi alle regole astruse del pitagorismo si può correggere la pigrizia patologica, mentre i paradossi di Zenone mettono a nudo certe strane contraddizioni nel modo in cui siamo abituati a considerare il ritmo della vita. E se essere epicurei non è cosí piacevole come sembra, il cinismo può regalare gioie inaspettate. Il libro sarà presentato in dialogo con il giornalista Nicolò Menniti Ippolito.

---

Lunedì 28 settembre l’atteso ritorno di Marco Buticchi all’eterno fascino dell’antico Egitto con L’ombra di Iside (Longanesi). Assieme alla giornalista Cristina Sartori, l’autore condurrà il pubblico alla scoperta del più prezioso dei tesori rinvenuti da Giovanni Battista Belzoni: una tavoletta d’argilla che probabilmente indica il luogo di sepoltura della leggendaria regina d’Egitto, Cleopatra, e del suo grande amore, il condottiero romano Antonio.

---

Martedì 29 settembre spazio alla comicità di Cristiano Militello che presenterà il suo Cartelli d’Italia. Il diario (Baldini+Castoldi) con Davide Antonino Pio.

---

Tutti gli appuntamenti sono trasmessi in streaming sui profili social della Fiera delle Parole.

Aperte le iscrizioni per gli eventi della Fiera delle Parole, al padiglione 11 della Fiera di Padova

Sono intanto aperte le iscrizioni (obbligatorie) per partecipare agli eventi della Fiera delle Parole, al via il prossimo 30 settembre. Tutti gli appuntamenti sono ospitati nel padiglione 11 della Fiera di Padova, allestito per garantire la presenza in sicurezza di 800 persone. Sarà possibile raggiungere la Fiera con i mezzi pubblici, a piedi, in bici o in automobile, grazie alla disponibilità di un ampio parcheggio interno gratuito. L’ingresso agli eventi è come sempre gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione, che potrà essere effettuata direttamente collegandosi al sito del festival www.fieradelleparole.it, selezionando l’evento al quale si intende partecipare e fornendo i dati necessari ad ottenere la conferma e l’assegnazione del proprio posto in sala e nel parcheggio

La Fiera delle Parole è promossa dal Comune di Padova, diretta da Bruna Coscia, organizzata da Cuore di Carta eventi, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e con la collaborazione di Promex Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Padova e la media partnership di Rai Radio 3, Il Mattino di Padova e Radio Lattemiele. Il calendario costantemente aggiornato è online su www.lafieradelleparole.it e sui profili social del festival.

Info web

https://www.fieradelleparole.it/

https://www.facebook.com/lafieradelleparole