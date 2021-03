Fiera delle Parole: tutti gli appuntamenti online

E’ ripartita anche per il 2021 l’edizione speciale online della Fiera delle Parole. Dal 18 gennaio saranno in programma oltre 100 eventi in streaming online, appuntamenti rispettano le caratteristiche fondanti del festival: ampio ventaglio di temi, generi e voci, appuntamenti dialogici, condivisione di storie, esperienze, vissuti.

Al centro di ciascun evento online un libro, un personaggio, il racconto di una vita.

Tutti gli eventi – diffusi in streaming sui canali Facebook e Youtube della Fiera – sono in programma alle ore 19.

La direttrice artistica Bruna Coscia: «Abbiamo capito che le limitazioni imposte dalla pandemia rendevano ancor più necessario creare momenti di condivisione. Pian piano abbiamo capito che stavamo consolidando, prima in maniera spontanea, poi sempre più consapevolmente, una vera e propria comunità di lettori»

La manifestazione, ideata e diretta da Bruna Coscia, è organizzata da Cuore di Carta con il Comune di Padova.

Lunedi 29 marzo ore 18.30

Alessia Gazzola

Un tè a Chaverton House, Garzanti Libri

con Nicolò Menniti-Ippolito

Martedì 30 marzo ore 21

Maria Segato

Come fiori nel gelo notturno HarperCollins

con

Annarita Briganti

Mercoledì 31 marzo ore 21

Alessandra Grandelis

Il telescopio della letteratura, Bompiani

con Emanuele Zinato

Giovedì1 aprile ore 21

Matteo Bussola

Viola e il blu, Adriano Salani Editore

con Annarita Briganti

