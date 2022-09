Fiera delle Parole 2022, tutti gli incontri e le iniziative in programma a Padova

Una maratona lunga otto giorni, cento appuntamenti, duecento ospiti: domenica parte l’edizione numero 17 de La Fiera delle Parole, festival ormai entrato nel cuore dei padovani, che quest’anno torna nel cuore del centro cittadino, pur senza abbandonare gli spazi del quartiere fieristico che l’hanno ospitato lo scorso anno: riaprono le porte Palazzo della Ragione, Archivio antico del Bo, Palazzo Moroni, Caffè Pedrocchi, Studio teologico del Santo e alcune librerie nel cuore della città. Il calendario completo della kermesse promossa dal Comune di Padova e ideata e diretta da Bruna Coscia, ormai affermatasi tra le più seguite e amate manifestazioni culturali italiane, è online su www.lafieradelleparole.it e sui profili social del festival, dove vengono pubblicati in tempo reale tutti gli aggiornamenti.

«In queste ore di concitazione ed emozione ci sentiamo come alla partenza di un lungo viaggio – confida la direttrice artistica Bruna Coscia – ed è un viaggio che come sempre siamo felici di condividere con i tanti amici della Fiera delle Parole. Un percorso in cui incontreremo oltre duecento autori, che ci aiuteranno come sempre a farci domande, a confrontarci, a riflettere sul nostro presente e sul nostro futuro».

Inaugurazione nel nome della poesia in Salone con il rito sonoro di Mariangela Gualtieri

L’inaugurazione di questa diciassettesima edizione sarà nel nome della poesia, alle ore 17 a Palazzo della Ragione. Dopo i saluti delle istituzioni, spazio a “Il quotidiano innamoramento”. Si tratta di un rito “sonoro guidato” da Mariangela Gualtieri, nel quale la poetessa dà voce ai versi di “Quando non morivo”, li intreccia ad altri del passato e compone tutto in una partitura ritmica ben orchestrata. Il tentativo resta quello di rendere ciò che Amelia Rosselli chiamava «incanto fonico», quel bagno acustico che sprofonda ognuno in se stesso e allo stesso tempo tiene viva e affratellata la comunità dei presenti. Tutto muove dalla certezza che la poesia attui la massima efficacia nell’oralità, da bocca a orecchio, in un rito in cui anche l’ascolto del pubblico può essere ispirato, quanto la scrittura e quanto il proferire della voce.

Gli altri appuntamenti di domenica: Zanotelli, Paolini, Bettin ed Ermal Meta

Altri due appuntamenti da non perdere aprono La Fiera delle Parole 2022, entrambi nel contesto di Palazzo della Ragione. Alle ore 19 padre Alex Zanotelli presenta la sua “Lettera alla tribù bianca” (Feltrinelli) in dialogo con Marco Paolini e Gianfranco Bettin. Il mondo “bianco” è attraversato ogni giorno da chi fugge dalla fame, dalle guerre e dai disastri climatici: frutto amaro di un sistema economico, finanziario e militarizzato iniquo. La tribù bianca si difende con muri, fili spinati e polizia. L’egoismo, eretto a sistema, che pervade la nostra società e la nostra cultura sta devastando la Terra e gli altri popoli, devasterà anche noi stessi. Abbiamo perso l’empatia? «Questo rifiuto dell’altro – scrive Zanotelli – impoverito ed emarginato, sottintende un razzismo strisciante che pervade la tribù bianca».

Alle ore 21 appuntamento con il cantautore Ermal Meta, che porta al Festival la sua prima opera narrativa, “Domani e per sempre” (La nave di Teseo), uno straordinario romanzo di formazione, in cui Meta racconta la storia di Kajan, che cresce nel cuore dei conflitti del Novecento, un’anima sensibile catapultata in mondi lontani. Nell’inverno del 1943, nel mondo scosso dalla seconda guerra mondiale, l’Albania subisce senza piegarsi l’occupazione tedesca. Nel piccolo villaggio di Rragam, nel nord del paese, Kajan guarda il mondo cambiare attraverso gli occhi curiosi di un bambino di sette anni. I suoi genitori sono partigiani e sono sulle montagne a combattere contro i nazisti, così accanto a lui ci sono l’amatissimo nonno Betim e Cornelius, un personaggio dal passato misterioso che segnerà la vita di Kajan.

La grande letteratura alla Fiera delle Parole

Da sempre, La Fiera delle Parole offre al pubblico la possibilità di incontrare e confrontarsi con le migliori firme della letteratura italiana e internazionale. Una tradizione che si rinnova anche quest’anno con una serie di grandi nomi. Sabato 8 ottobre alle 17.30 nella Sala A della Fiera Eshkol Nevo presenta con Francesco Chiamulera “Le vie dell’Eden” (Neri Pozza) ed è questo un graditissimo ritorno per l’autore israeliano, che era stato ospite del festival prima di raggiungere la celebrità che oggi il mondo gli tributa. Torna al Festival anche quest’anno Dacia Maraini che nello stesso giorno alle 19 a Palazzo della Ragione presenta con Nicolò Menniti Ippolito “Sguardo a oriente” (Marlin editore), una raccolta di reportage, ricordi e racconti. “La mia Babele” (Solferino) è invece il titolo del libro di Marcello Fois di cui l’autore discuterà con Ilide Carmignani sabato 8 ottobre alle 17.30 nella sala B della Fiera. A seguire, Chiara Valerio presenta “Così per sempre” (Einaudi) con Emmanuela Carbé. Domenica 9 ottobre la Sicilia di Simonetta Agnello Hornby prenderà le forme de “La Cuntintizza” (Mondadori), alle 17.30 nella Sala A della Fiera. Mercoledì 5 ottobre alle 18 alla Libreria Feltrinelli Piera Ventre, una delle voci più sofisticate della letteratura italiana contemporanea, presenta con Francesco Pasquale “Le stanze del tempo” (Neri Pozza). Lo stesso giorno alle ore 19 Valerio Magrelli presenta “Exfanzia” (Einaudi) in Sala Paladin.

Voci per indagare passato e presente

Tanti, come sempre, gli appuntamenti dedicati ad indagare i grandi temi del nostro presente e della nostra natura di donne e d’uomini. Tra questi, segnaliamo l’incontro di martedì 4 ottobre alle 18.30 all’Archivio antico del Bo con Alessandra Minello e “Non è un Paese per madri”, che l’autrice presenterà con Jennifer Guerra. Giovedì 6 alle 16 nella Sala A della Fiera Umberto Galimberti presenta “L’incerto confine tra Ragione e Follia”. La stessa sala ospita, alle ore 21, un appuntamento dedicato a una tappa centrale nella nostra storia recente: Piercamillo Davigo e Marco Travaglio si confrontano su “L’occasione mancata. Mani pulite trent’anni dopo” (Laterza). Doppio appuntamento in Fiera con Gherardo Colombo il 7 ottobre: alle 17.30 l’ex magistrato presenta “Il prezzo dell’armonia, lo scandalo del male” accompagnato dalle letture di Maurizio Santamaria e dal violino di Lucio Degani, mentre alle 21 dialoga con Alessandro Bergonzoni di “Una vita vale tutto” (Garzanti), l’opera collettiva curata assieme a Liliana Segre. Sabato 8 ottobre torna un grande amico del Festival, Corrado Augias, alle 21 nella Sala A della Fiera con “Il romanzo di una Città”, mentre domenica 9 alle 19 nella stessa sala è la volta di Vito Mancuso con “Esperienze di eternità” con Mario Folena. Sabato 8 ottobre alle 16 nella Sala A della Fiera Paolo Crepet presenta “Lezioni di sogni” (Mondadori), mentre martedì 4 ottobre alle 21 a Palazzo della Ragione Vittorino Andreoli presenta “Contaminazione” (Solferino).

Ambiente, sostenibilità e nuovi stili di vita

Clima, ambiente, sostenibilità, nuovi stili di vita: temi al centro del dibattito che fanno da filo conduttore a una serie di appuntamenti del festival. Martedì 4 ottobre alle 9 nell’auditorium del Centro San Gaetano Fabio Deotto incontra gli studenti delle scuole superiori con “L’altro mondo. La vita in un pianeta che cambia” (Bompiani). Alle 17 nella stessa sede Fabio Fracas presenta “Trasmutazione: una via “green” per l’energia nucleare”, con Fabio Borella. Mercoledì 5 ottobre alle 21 a Palazzo della Ragione Marco Paolini e Telmo Pievani con Cristina Battocletti ci portano nel “Cantiere Fabbrica del Mondo” dietro le quinte della fortunata trasmissione televisiva. Torna alla Fiera delle Parole anche Mario Tozzi con “Clima. Ultima chiamata” e un’appassionata e documentata raccolta di fatti e testimonianze a dimostrazione che è tempo di cambiare passo nel nome della conservazione del pianeta.

Un racconto fatto di musica

Da sempre la musica – suonata, cantata, danzata o raccontata – è un ingrediente immancabile del Festival. E sarà così anche quest’anno. A Palazzo della Ragione domenica 2 ottobre alle ore 21 Ermal Meta incanterà il pubblico con il racconto, tra parole e musica, del suo primo romanzo “Domani e per sempre” (La nave di Teseo), mentre lunedì 3 ottobre alle 19 Mauro Pagani presenta assieme a Lella Costa “Nove vite e dieci blues” (Bompiani). Nello stesso giorno, doppio appuntamento alle 21: l’auditorium del Centro San Gaetano ospita “Jazz Society. Il mondo plurale spiegato con il jazz” con Stefano Allievi, Sergio Marchesini e Franco Nesti, mentre Palazzo della Ragione fa da cornice a Enzo Bianchi, Pietro e Mario Brunello con “Bob Dylan e la Bibbia. La profezia del cambiamento”. Una vita di musica, quella raccontata da Vincenzo Mollica giovedì 6 alle 19 nella Sala A della Fiera in DoReCiakGulp, con l’Orchestra di Padova e del Veneto. Immancabile infine, domenica 9 ottobre alle 21 nella Sala A della Fiera, la grande chiusura con Roberto Vecchioni accompagnato dalla chitarra di Massimo Germini.

