Fiera delle Parole 2023, tutti gli incontri e le iniziative in programma a Padova

Padova ritorna per cinque giorni cuore pulsante della letteratura, del confronto, della partecipazione, dello scambio di idee: è in arrivo dal 4 all’8 ottobre prossimi l’edizione numero 18 della Fiera delle Parole, festival tra i più apprezzati e seguiti d’Italia, che mette in programma quest’anno quasi cento appuntamenti. Un calendario di eventi da non perdere, che troveranno spazio nel padiglione 11 della Fiera di Padova e nel cuore del centro cittadino.

Info web

https://www.facebook.com/lafieradelleparole

https://www.fieradelleparole.it/fiera-delle-parole-2023/

--

https://www.padovanet.it/evento/festival-culturale%C2%A0e%C2%A0letterario-la-fiera-delle-parole-2023

https://www.padovanet.it/notizia/20230919/comunicato-stampa-festival-la-fiera-delle-parole-edizione-2023

Dettagli

Padova ritorna per cinque giorni cuore pulsante della letteratura, del confronto, della partecipazione, dello scambio di idee: è in arrivo dal 4 all’8 ottobre prossimi l’edizione numero 18 della Fiera delle Parole, festival tra i più apprezzati e seguiti d’Italia, che mette in programma quest’anno 86 appuntamenti.

Un calendario di eventi da non perdere, che troveranno spazio nel padiglione 11 della Fiera di Padova e nel cuore del centro cittadino.

«Con l’inizio di ottobre ritorna, come ogni anno, La Fiera delle parole. Per Padova è ormai una tradizione, ma anche un appuntamento capace di rinnovarsi anno dopo anno, pur tenendo fede allo spirito di condivisione e di partecipazione che da sempre caratterizza il festival e che hanno contribuito a renderlo uno degli appuntamenti più attesi in città», commenta il sindaco Sergio Giordani.

«Quest’anno La Fiera delle parole diventa maggiorenne – scherza la direttrice artistica Bruna Coscia – e al di là della battuta questo anniversario è senza dubbio significativo: ci chiede una nuova presa di coscienza della necessità di offrire al pubblico esperienze di valore, momenti di confronto che possano contribuire alla riflessione, a una maggiore consapevolezza di sé, a una nuova ondata di partecipazione, a un rinnovato senso di comunità, del quale c’è davvero grande bisogno in questo tempo».

«Anche quest’anno, La Fiera delle parole riporta a Padova il senso vero del fare cultura: la partecipazione. E questa è davvero una manifestazione capace di coinvolgere l’intera città, un patrimonio di incontri, contenuti, persone che ogni anno ritorna e si rinnova», sottolinea l’assessore alla cultura Andrea Colasio.

La Fiera delle Parole apre mercoledì 4 ottobre: evento inaugurale alle ore 16:30 nel Padiglione 11 della Fiera, con un Omaggio a Giuliano Montaldo, il regista grande amico del festival recentemente scomparso, attraverso le parole della figlia Elisabetta e del professor Giorgio Tinazzi dell’Università di Padova. A seguire la poesia di Franco Arminio nella raccolta “Sacro minore”: Il sacro quotidiano, minuscolo, persino minimo; il sacro dei nostri corpi che si incrociano, e si incastrano, e si allontanano, quaggiù sulla terra. Alle ore 19:00 appuntamento con Vittorino Andreoli e “Insieme si vince. La forza della cooperazione nella nostra vita” (Solferino), alle ore 20:45 Francesco Lettieri e il suo album “Controfigura”, alle ore 21:15 con Michele Serra e “Gli sdraiati dieci anni dopo”.

Tutti gli appuntamenti della Fiera delle parole sono, come sempre, a ingresso libero e gratuito, salvo esaurimento dei posti. Si consiglia la prenotazione – gratuita – su www.lafieradelleparole.it, sito dove è disponibile anche il programma, mentre sui profili social del festival, dove vengono pubblicati in tempo reale tutti gli aggiornamenti.

Quattro anteprime nazionali: Maraini, Tamaro, Buticchi, Allievi

Sono quattro le opere che saranno presentate in anteprima nazionale proprio alla Fiera delle parole: si tratta delle nuove uscite a firma Dacia Maraini, Susanna Tamaro, Marco Buticchi e Stefano Allievi. Venerdì 6 ottobre in Fiera Dacia Maraini presenta con Paolo Di Paolo “Vita mia” (Rizzoli): una cronaca vivida, dolorosa, commista a pagine di speranza, di incredulo stupore, attraverso gli occhi di una bambina, che ripercorrono i lunghi mesi del 1943 trascorsi dalla scrittrice e dalla sua famiglia in un campo di prigionia giapponese. L’anteprima de “Il vento soffia dove vuole”, l’ultimo romanzo di Susanna Tamaro in uscita per i tipi di Solferino, è in programma giovedì 5 ottobre alle ore 19:00 in Fiera: un romanzo profondo, appassionante e ricco di umorismo che è un inno alla forza dei legami familiari e all'importanza di dare un senso alla nostra vita. Si intitola “L’oro degli dei” (Longanesi) il romanzo di Marco Buticchi: un mistero che unisce epoche lontanissime, dall'Antica Grecia agli anni di Napoleone. L’opera sarà presentata con Alessia De Marchi domenica 8 ottobre alle ore 19:00 nella Sala Paladin di Palazzo Moroni. Nel giorno dell’uscita nelle librerie il sociologo Stefano Allievi presenta il suo “Governare le migrazioni” (Laterza) sabato 7 ottobre alle ore 19:00 nella Sala Paladin di Palazzo Moroni.

Le grandi firme della letteratura

Fin dalla sua prima edizione, la Fiera delle parole ha saputo offrire una attenta selezione delle voci più importanti della letteratura, coinvolgendole in appassionanti incontri con il vasto pubblico che ne affolla gli appuntamenti. E anche quest’anno il festival tiene fede a questo importante tratto distintivo. Oltre alle già citate Dacia Maraini e Susanna Tamaro e a Marco Buticchi, in programma con la presentazione delle rispettive nuove uscite in anteprima nazionale, venerdì 6 ottobre alle ore 16:00 in Fiera Andrea Vitali presenta “Genitori cercasi” con Lisa De Rossi, mentre alle ore 17:00 nell’Auditorium del Centro San Gaetano Matteo Bussola presenta “Un buon posto in cui fermarsi” (Einaudi) e alle ore 18:30 in Sala Paladin Paolo Malaguti presente “Piero fa la Merica” (Einaudi) con Sara Zanferrari. Sabato 7 ottobre alle ore 18:00 alla libreria Libraccio Romolo Bugaro presenta “I ragazzi di sessant’anni” (Einaudi), mentre alle ore 19:00 in Fiera Fabio Genovesi presenta “Oro puro” (Mondadori). Domenica 8 ottobre alle ore 16:00 in Fiera Mariapia Veladiano dialoga con Sabina Fadel del suo “Quel che ci tiene vivi” (Guanda), alle ore 18:30 nell’Auditorium San Gaetano Patrizia Laquidara con “Ti ho vista ieri” con Giulio Casale, alle ore 19:00 in Fiera Stefano Massini con “Manhattan Project” e Alessia Gazzola con “Una piccola formalità”.

I grandi temi del nostro tempo

Una bussola per orientarci tra i grandi temi dei nostri giorni: è quello che la Fiera delle parole vuole offrire al pubblico mettendo in calendario una serie di appuntamenti con giornalisti, docenti, pensatori, ricercatori che offrono spunti di riflessione e di crescita condivisa. Si parte mercoledì 4 ottobre con due appuntamenti negli spazi della Fiera di Padova: alle ore 18:00 con Vittorino Andreoli, psichiatra che da decenni ci offre una riflessione critica, lucida e profonda, sulle principali problematiche della società contemporanea; alle ore 21:15 con Michele Serra, giornalista che giorno dopo giorno con le sue “Amache” traccia un ritratto disincantato dell’Italia di oggi. Giovedì 5 ottobre alle ore 17:30 Gaia Tortora presenta “Testa alta, e avanti. In cerca di giustizia, storia della mia famiglia”, mentre alle ore 21:15 Umberto Galimberti, immancabile alla Fiera delle Parole, presenta “L’etica del viandante”. Venerdì 6 alle ore 17:30 è in programma un incontro con il teologo Vito Mancuso. Alle ore 21:00, Gherardo Colombo e Dario Vergassola vanno in scena con “Anticostituzione”. Tante le voci in programma sabato 7 ottobre: tra queste, quelle di Aldo Cazzullo – alle ore 11:00 con “Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l’Impero infinito” –, Paolo Crepet – alle ore 16:00 con “Cosa sta accadendo alle nostre emozioni?” –, Michela Marzano – alle ore 17:30 con Francesca Visentin e “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa” – e Corrado Augias alle ore 19:00 con “Paolo. L’uomo che inventò il Cristianesimo”. Alle ore 21:15 ritorna a Padova Sabina Guzzanti con “ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot” (Harper Collins).

Musica, poesia e un omaggio a Calvino nel centenario della nascita

Musica e parole: un connubio indissolubile e da sempre celebrato in tutte le edizioni della Fiera delle parole. Tra gli appuntamenti, ricordiamo quello di sabato 7 ottobre alle ore 21:45 in Fiera con Massimo Germini che presenta primo album di canzoni d'autore, realizzato con la partecipazione di Roberto Vecchioni, di cui Germini è lo storico chitarrista. Germini farà come da tradizione da “spalla” proprio a Roberto Vecchioni nell’incontro di chiusura del Festival , domenica 8 ottobre alle ore 21:00 in Fiera: “Volare a vela in mezzo ai sogni” è il titolo dell’incontro che anno dopo anno ritorna e rinnova l’abbraccio tra Vecchioni e il pubblico della kermesse. Promette momenti indimenticabili anche l’appuntamento con Beppe Carletti, Claudio Ronco e Massimo Cirri in programma domenica alle ore 17:30 in Fiera.

Alla Fiera delle Parole 2023 è in programma anche un omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita dello scrittore: a renderglielo l’attore Vasco Mirandola accompagnato dalla fisarmonica di Flavio Costa: appuntamento giovedì 5 ottobre alle ore 20:45 in Fiera.

Non mancano gli apprezzati appuntamenti con la poesia, a partire dall’evento inaugurale con Franco Arminio mercoledì 4 ottobre alle ore 17:00 e con tre momenti dedicati, tutti nella Sala Anziani di Palazzo Moroni: venerdì 6 alle ore 18:30 con Tiziano Broggiato, Francesca Diano e Rosita Copioli, sabato 7 con Sonia Gentili e Umberto Piersanti, domenica 8 con Marilisa Andretta, Tommaso Pieragnolo e Andrea Rossi Doria.

A tu per tu con la scienza

Fedele alla propria missione di alimentare il dibattito e favorire la partecipazione, la Fiera delle parole mette in calendario una serie di appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica. Giovedì 5 ottobre in Fiera l’immunologa Antonella Viola presenta “La via dell'equilibrio” (Feltrinelli), il suo libro dedicato alla scienza dell’invecchiamento e della longevità. Alle ore 17:00 nella Sala Paladin di Palazzo Moroni il genetista Guido Barbujani presenta “Questione di razza” (Solferino), romanzo ironico e tragico sui deliri della storia. Venerdì 6 ottobre in Fiera appuntamento con uno storico amico del festival, il geologo Mario Tozzi, che incontrerà il pubblico in un appuntamento centrato sui passi necessari per garantire all’uomo la sopravvivenza sul Pianeta. Domenica 8 ottobre in Fiera è la volta di Piergiorgio Odifreddi – alle ore 11:00 – con “Grandi lampi di genio. Storie di scienza per ragazzi illuminati (e adulti fulminati)” (De Agostini) e della matematica e scrittrice Chiara Valerio che alle ore 17:30 presenta “La tecnologia è religione” (Einaudi).

Gli appuntamenti per le scuole

Non mancano, come ogni anno, gli appuntamenti con le scuole della città. Si parte giovedì 5 ottobre alle ore 9:00 in Fiera incontro con Gian Francesco Giudice su “Prima del Big Bang. Come è iniziato l'universo e cosa è avvenuto prima” (per le scuole superiori); alla stessa ora nell’Auditorium del Centro San Gaetano Susanna Mattiangeli con “Racconti felici” (Per la scuola primaria). Sabato alle ore 9:00 nel padiglione 11 della Fiera Riccardo Iacona presenta “Mai più Vajont 1963/2023” con Graziano Cosner, in un incontro per le scuole e aperto al pubblico. Tutti gli eventi per gli studenti sono – come il resto del programma – sul sito www.lafieradelleparole.it.

Tra gli altri autori presenti in questa diciottesima edizione del festival ricordiamo Massimo Vitali, Antonio Bagnoli, Matteo Strukul, Silvia Gorgi, Saveria Chemotti, Mario Coglitore, Carla Menaldo, Niccolò Menniti-Ippolito, Maddalena Rampin, Marta Celio, Nicola Cesaro, Claudio Malfitano, Alberto Cristini, Francesca Flores D’Arcais, Davide Banzato, Francesco Facchin, Antonio Lovato, Vincenzo Faggiano, Andrea Colasio, Michele Cortelazzo, Ivan Malfatto, Antonio Rappazzo, Alessandro Tognon, Gino Malacarne, Vito Monaco, Elisa Piovan, Ines Testoni, Laura Liberale, Lorenza Bottacin, Jacopo Ceccon, Laura Sano?, Adone Brandalise, Marco Almagisti, Francesco Jori, Paolo Graziano, Giorgia Serughetti, Cristina Genesin, Elisabetta Montaldo, Giuliana Muscio, Bruna Graziani, Maurizio Caverzan, Giulio Boccaletti, Margherita Losacco, Mauro Sambi, Guido Quarzo, Enrico Galiano, Paolo Cagnan, Beatrice Balsamo,, Fabio Grigenti, Antonella Benanzato, Tessa Rosenfeld, Lisa Marra, Arben Dedja, Patrizia Tazza, Antonio G. Bortoluzzi, Michela Nicolussi Moro, Luca Benvenuti, Stefania Bragato, Alberto Giacomelli, Andrea Molesini, Alessandro Zattarin, Cristina Sartori, Laura Pisanello, Barbara Buoso, Emanuele Zinato, Mario Benedetto, Sergio Trapanotto, Fabio Ferrari, Tobia Ravà, Elena Licci Tadei, Marco De Paolis, Sandra Bonzi, Pamela Ferlin, Alberto Giacomelli, Giovanni Gurisatti, Rosa Maria Marafioti, Alberto Merzari, Margherita Verlato, Pierluca Mariti, Francesca Diotallevi, Emmanuela Carbè, Gemma Calabresi Milite, Daniela Lucangeli, Chiara Rango, Aleksandra Ivic, Attilio Motta, Alessandra Pattanaro, Andrea Garolla, Roberta Rosin, Patrizia Vassallo, Davide Antonio Pio, Nicolò Menniti Ippolito Graziano Cosner.

La Fiera delle Parole è promossa dal Comune di Padova, diretta da Bruna Coscia, organizzata da Cuore di Carta eventi, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e con la collaborazione di Cciaa di Padova e Venicepromex e la media partnership di Radio LatteMiele. Gli sponsor di questa edizione sono Banca Patavina, Tmb Spa Aps e Grafica Veneta. Il calendario costantemente aggiornato è online su www.lafieradelleparole.it e sui profili social del festival.

Foto articolo da Facebook