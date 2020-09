fiera delle parola, eventi, incontri, incontri online, settimana di eventi, cultura, incontro con l’autore, libri, prenotazione, padiglione 11, fiera di padova

Ecco il programma de "La Fiera delle Parole Live 2020" al Padiglione 11 Fiera di Padova, Via Niccolò Tommaseo, n. 59, Padova

Eventi gratuiti su prenotazione

Ricordiamo che alla fine di ogni appuntamento NON è obbligatorio uscire dalla sala se si possiede il biglietto per l'evento successivo. (check-in in sala)

Tutti gli eventi saranno anche in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook de La Fiera Delle Parole

Scarica la locandina con tutti gli appuntamenti nel dettaglio

Di seguito i link per prenotare il tuo posto

Mercoledì 30 settembre

Ore 17 Inaugurazione de La Fiera delle Parole edizione LIVE

Ore 17.30 Samantha Cristoforetti in diretta streaming

Ore 18 Maurizio Molinari e Paolo Possamai

"Atlante del mondo che cambia" Rizzoli

https://cristoforetti-molinari-possamai.eventbrite.it

Mercoledì 30 settembre ore 20.45

Francesco Lettieri, vincitore assoluto di “Musicultura 2019”

La mia musica.

A seguire...

Massimo Recalcati

“Il gesto di Caino” Einaudi

https://lettieri-recalcati.eventbrite.it

Giovedì 1 ottobre ore 16.30

Umberto Galimberti

L’illusione della libertà

https://umbertogalimberti.eventbrite.it

Giovedì 1 ottobre ore 18.30

Mario Tozzi e Francesca Santolini

Messaggi dalla Terra

https://tozzi-santolini.eventbrite.it

Giovedì 1 ottobre ore 21

Sandro Veronesi e Daria Colombo

Come battiti d’ali. Le parole e le persone

https://veronesi-colombo.eventbrite.it

Venerdì 2 ottobre ore 16.30

Giovanni Floris e Marianna Aprile

L’alleanza tra generazioni

https://floris-aprile.eventbrite.it

Venerdì 2 ottobre ore 18.30

Beppe Severgnini e Cristina Battocletti

“Neoitaliani” Rizzoli

https://severgnini-battocletti.eventbrite.it

Venerdì 2 ottobre ore 21

Vito Mancuso e Gherardo Colombo

“Il coraggio e la paura” Garzanti

https://mancuso-colombo.eventbrite.it

Sabato 3 ottobre ore 11

Valerio Massimo Manfredi e Alessia De Marchi

“Antica Madre” Mondadori

https://manfredi-demarchi.eventbrite.it

Sabato 3 ottobre ore 16.30

Paolo Crepet

“Vulnerabili” Mondadori

https://paolocrepet.eventbrite.it

Sabato 3 ottobre ore 18.30

Sergio Staino, Massimo Cirri e Simona Colonna (violoncello)

“In difesa del buonismo nella vita, nella satira e nella politica” La Nave di Teseo

https://staino-cirri-colonna.eventbrite.it

Sabato 3 ottobre ore 21

Vincenzo Mollica, Fabio Frizzi e Riccardo Rocchi (chitarra)

Prima che mi dimentichi di tutto. Parole e Canzoni

https://mollica-frizzi-rocchi.eventbrite.it

Domenica 4 ottobre ore 11

Andrea Crisanti e Riccardo Iacona,

Mai più eroi

https://crisanti-iacona.eventbrite.it

Domenica 4 ottobre ore 16.30

Dacia Maraini e Paolo di Paolo “Trio” Rizzoli

https://maraini-dipaolo.eventbrite.it

Domenica 4 ottobre ore 18.30

Corrado Augias

“Breviario per un confuso presente” Einaudi

https://augias.eventbrite.it

Domenica 4 ottobre ore 21

Roberto Vecchioni, Massimo Cirri e Massimo Germini (chitarra)

Sogna ragazzo sogna

https://vecchioni-cirri-germini.eventbrite.it

Lunedì 5 ottobre ore 18.30

Sergio Durante

La Città, le Nazioni, Tartini

Musiche eseguite dal vivo da Federico Guglielmo (violino) e Francesco Galligioni (violoncello)

https://durante-guglielmo-galligioni.eventbrite.it

Lunedì 5 ottobre ore 20.45

Matteo Bussola, Enrico Galiano e Guido Marangoni in DADI WITH FRIENDS-books edition

musiche di Nicola De Agostini

in collaborazione con Fondazione Vite Vere Down D.A.D.I. Onlus

Unico evento a pagamento per beneficienza

Info e prenotazioni

https://www.fondazionevitevere.it/dadiwithfriends

Sicurezza

Ricordiamo a tutti i partecipanti che è obbligatorio indossare la mascherina durante tutti gli appuntamenti.

Una volta prenotato il tuo posto, il giorno dell'evento non dimenticare di tenere a portata di mano il biglietto che riceverai via e-mail (da smartphone o in versione cartacea)

Info web

https://www.fieradelleparole.it/

https://www.facebook.com/lafieradelleparole