Fiera franca di Santa Giustina: il mercatino

La Pro Loco di Bovolenta (PD), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Venerdì 7; Sabato 8; Domenica 9; Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre 2022, a Bovolenta (PD) in Via Risorgimento, il Mercatino della Fiera Franca di Santa Giustina e Feste d'Ottobre.

Prevista la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo d'Autunno per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma delle giornate prevede la presenza dello Stand Gastronomico; Esibizioni Musicali; Esibizioni di Ballo Country; Dimostrazioni di Tiro con l'Arco; Mostra di Trattori Vecchi e Nuovi; Mostra di Cavalli; Pesca di Beneficenza; Luna Park.

Per info Mercatino e partecipazione come espositore: 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi