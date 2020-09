836esima fiera dei mussi e dell’artigianato a Trebaseleghe

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19, torna l’Antica fiera dei Mussi, in una versione alternativa, digitale, pensata per salvaguardare la salute di tutti ma allo stesso tempo senza perdere almeno parte di questa importante tradizione e delle sensazioni che ha sempre saputo regalare alla nostra comunità.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Quando

Dal 5 al 10 settembre 2020

Dove

Trebaseleghe - principali piazze e vie comunali - Parco Draganziolo

È stato creato un nuovo sito internet interamente dedicato all' 836^ edizione della Fiera dei Mussi che racchiude tutte le informazioni e le curiosità sulla Fiera. Link: www.fieradeimussi.it

Sarà possibile trovare delle interessanti interviste video alle persone che vi faranno rivivere tutta la passione e il trasporto per questo appuntamento così unico.

Siamo inoltre felici di annunciarvi la collaborazione con i ristoratori locali che hanno creato per tutti noi dei menù dedicati alla Fiera, permettendoci di ordinarli e ritirarli direttamente nei loro locali!

Dal 5 al 10 settembre potrete gustare i piatti della tradizione direttamente a casa vostra! Basterà collegarsi al sito www.fieradeimussi.it

Programma

Sabato 5 settembre 2020

ore 17 > spettacolo teatrale La Venezia di Galliano di Giorgio Bertan, regia di Davide Bozzato. Presso anfiteatro palasport comunale ed in caso di pioggia in auditorium comunale. Ingresso libero.

dal 5 al 10 settembre Fiera dei Mussi a casa tua! I migliori piatti della tradizione della Fiera dei Mussi a casa tua - servizio di asporto in collaborazione con i ristoratori locali.

Domenica 6 settembre 2020

ore 10.30 > Concerto I Cantori Veneti Uniti in musica...per tornare a sperare. Canti e riflessioni per raccontare la nostra terra

Presso il Parco del Draganziolo.

ore 13:30 > Finale Gara Regionale a coppie di bocce.

Eliminatorie a partire dal 24 agosto. Presso Bocciofila ai Tre Mulini.

ore 14.30 > Rassegna cinofila amatoriale presso il Parco del Draganziolo. Iscrizioni a partire dalle ore 14.30 e premiazioni previste per le ore 17.30

Lunedì 7 settembre 2020

ore 21 > Antica Fiera dei Mussi. I giorni 6 e 7 saranno presenti i simpatici mussetti "Otto", "Tre" e "Sei" presso il parco Draganziolo.

Martedì 8 setembre 2020

Santo Patrono. Festa della Natività della Beata Vergine Maria

dalle 16 alle 24 > Tutti in giostra. Un mondo di divertimento con giochi a tempo e premio, presso area Luna Park

ore 21 > concerto Carovana Tabù Live in Piaza Principe di Piemonte

Mercoledì 9 settembre 2020

ore 17 > spettacolo La Famiglia Mirabella di e con Edoardo Mirabella, Elisabetta Cavana e i loro figli Martin, Matilde e Mael. In collaborazione con Arteven.

Presso anfiteatro palasport comunale ed in caso di pioggia in auditorium comunale. Ingresso libero.

Giovedì 9 settembre 2020

ore 21 > spettacolo Toyboys di e con Jashawronsky Brothers In collaborazione con Arteven.

Presso anfiteatro palasport comunale ed in caso di pioggia in auditorium comunale. Ingresso libero.

Sarà presente il Luna Park con giostre e attrazioni per tutti i bambini dal 5 al 9, il 12 e 13

Contatti

Telefono

049 9319500

Cellulare

366 6048906

E-mail

comune@comune.trebaseleghe.pd.it

Info web