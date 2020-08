Non si ferma l'Antica Fiera di San Bartolomeo a Battaglia Terme. Nel rispetto delle norme anti-covid in vigore e confidando nel buonsenso delle persone per il rispetto della salute di tutti, vi presentiamo il programma di quest'anno, per una Fiera all'insegna del sano divertimento.

Luna Park dal 14 al 23 agosto.

Stand gastronomici in campo sportivo e dietro la Chiesa.

Programma

- Sabato 15 agosto ore 21.30 in Piazza della Libertà

Concerto Trio Acustico "Anime in Plexiglass"

Tributo a Luciano Ligabue.

- Domenica 16 agosto ore 18.30 in Piazza della Libertà

Henry Jongleur & Rosy Acrobata Equilibrista

Spettacolo di giocoleria comica ed equilibrismo che lascerà incantati tutti, grandi e bambini!

ore 21 presso il Luna Park

Carosello delle Sfere, performance itinerante luminosa su trampoli e a terra... la magia della luce e dei ricordi!

- Sabato 22 agosto tutto il giorno mercato della fiera per le vie del paese

dalle ore 10 alle 17 al Parco “Pietro d’Abano” 2° Raduno “Motori d’epoca”

Esposizione prestigiose auto d’epoca in collaborazione con il Club Motoristico “Officina Ferrarese”

Ore 17 Premiazioni con la partecipazione di Matteo Olivetto.

Ore 21.30 al Parco “Pietro d’Abano” Concerto Havana Club, Tributo a Vasco Rossi.

- Domenica 23 agosto ore 21.30 al Parco “Pietro d’Abano” Concerto di Igor Minerva, Tributo a Claudio Baglioni direttamente da "Tù Sì Que Vales"!

Tutti gli eventi sono a partecipazione libera con ingressi contingentati. La manifestazione si svolgerà secondo le modalità previste dai decreti e dalle ordinanze emanate per l’emergenza Covid-19

Si richiede il rispetto del protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

indossare la mascherina anche all'aperto se non si può rispettare il distanziamento di sicurezza, igienizzare le mani, mantenere sempre la distanza maggiore di 1 metro.

Vietati gli assembramenti - Vietato uscire di casa con temperatura superiore ai 37,5°.

Stand gastronomico

Stand gastronomico in campo sportivo e dietro la chiesa

---

Per la Fiera di San Bartolomeo a Battaglia Terme, la Parrocchia e il suo Circolo NOI organizzano lo stand gastronomico - dietro la Chiesa Nuova

Il menù degli chef

Primi:

spaghetti ai frutti di mare

gnocchi al ragù di corte

spaghetti al pomodoro

gnocchi al pomodoro

pasticcio al ragù

Secondi:

grigliata mista

(salsiccia, costine, pancetta, polenta)

frittura di pesce

musso con polenta

trippa alla parmigiana

Contorni:

insalata mista

fagioli con cipolla

patate fritte

Bar:

fetta di dolce

vini - birre - bibite - acqua

Siamo aperti

serviamo con o senza prenotazione, e per asporto!

Orari:

mercoledì 19, dalle 19

giovedì 20, dalle 19

venerdì 21, dalle 19

sabato 22, dalle 12 e dalle 19

domenica 23, dalle 19

Prenota il tuo tavolo:

https://zerocoda.io/#book?pdv=Circolo%20NOI

Dietro la Chiesa Nuova:

https://maps.app.goo.gl/tegh281f6mqtoA9X9

Ricorda di:

indossare la mascherina

disinfettare le mani dai dispenser

tenere la distanza di sicurezza

Grazie a Piscine Termali "La Contea" per il sostegno

