Fiera di San Bartolomeo a Battaglia Terme

L'Antica Fiera di San Bartolomeo 2023 vi aspetta a Battaglia Terme dal 18 al 22 agosto con tanta musica, eventi speciali, luna park, stand gastronomici e tanto divertimento per tutti!

Venerdì il 18 agosto

Si parte venerdì il 18 agosto con l'evento musicale DJ Reunion. Roberto Stoppa, Sandro Ventura, Michele Galeazzo e Frappy vi faranno ballare, in Piazza della Libertà dalle ore 21

Sabato 19 agosto

Fiera mercato sabato 19 agosto. Sabato 19 agosto alle ore 17 in Passeggiata degli Obizzi appuntamento con Palio dei Barcari - Battaglia Terme, rivisitazione storica dell'attiraglio dei tiranti, il traino umano dall'argine di una barca tradizionale, per ricordare il duro lavoro dei Barcari e le nostre antiche tradizioni.

La giornata della Fiera si conclude alla grande con il concerto al Parco "Pietro d'Abano" (ex Inps) degli 80 Voglia di 90 & 2000. Grazie al contributo del Circolo San Giacomo di Battaglia Terme - APS vi attende un indimenticabile viaggio nella musica disco dance, pop, reggaeton che ha fatto ballare intere generazioni. Inizio ore 21

Domenica 20 agosto

Domenica 20 agosto sarà caratterizzata da due eventi vintage che ci faranno vivere una giornata spettacolare tra auto d'epoca (e molte novità) e la musica anni '60 come non l'avete mai sentita... o forse sì...

Dalle ore 10.30 alle ore 17.30 in Piazza della Libertà e lungo Viale Matteotti potrete ammirare auto prestigiose di varie epoche con la partecipazione del Officina Ferrarese Club Automobilismo Storico e auto da Rally storiche grazie alla collaborazione di Monselice Corse. Potrete inoltre votare la vostra auto preferita e non perdetevi la sfilata finale dalle ore 17.30.

Al parco "Pietro d'Abano" (ex Inps) alle ore 21 tornano a grande richiesta i 60 lire. Il gruppo ferrarese ci farà ancora una volta cantare e ballare con la loro musica anni '60 rivisitata in chiave contemporanea, per la tappa padovana del loro #dattiunaregolatatour imperdibili!!!

Lunedì 21 agosto

Lunedì 21 agosto arriva in paese il ritmo e la verve di Cuba per fare fiesta!!! Dalle ore 21 in Piazza della Libertà saranno con noi gli Esquina Caliente Verona!!! Una bella novità per Battaglia Terme con musica e ballo latino americano con ballerini cubani. Lezioni per tutti di salsa, bachata e reggaeton! Siete pronti?!

Martedì 22 agosto

Martedì 22 agosto si chiude alla grande la Fiera di Battaglia Terme. L'appuntamento è a partire dalle ore 21 lungo via Terme e via Maggiore con la musica de I ragazzi di ieri. Ascolteremo la più bella musica degli anni 60-70-80 con covers di Eric Clapton, Nomadi, America, Eagles, Santana, Pink Floyd, America, Le Orme... per arrivare alle...

ore 23 quando inizierà l'estrazione della tradizionale Tombola. Il primo premio di mille euro potrebbe essere vostro con l'acquisto di una cartella da 1 euro. Ma potete vincere anche con la quaterna, la cinquina e il tombolino.

Finita la tombola... Fuochi d'artificio sul canale... Solo a Battaglia Terme potete ammirare questo spettacolo!

Luna-park

Per tutto il periodo della fiera sarà attivo un ricco luna-park e lunedì 21 agosto offerta speciale: 2 giri al costo di 1!

Stand gastronomici

Stand gastronomici con piatti della tradizione e specialità vi aspettano in campo sportivo e dietro la chiesa dalle ore 19 tutti i giorni, sabato e domenica aperti anche a pranzo.

Ampio parcheggio a disposizione per tutto il periodo al campo sportivo del patronato, con entrata da Viale Sant'Elena.

LIMITAZIONI ALLA VIABILITA' FIERA SI S. BARTOLOMEO 2023

Tutti gli eventi ed i concerti dell'Antica Fiera di San Bartolomeo a Battaglia Terme sono ad ingresso libero.

Grazie a Comune di Battaglia Terme, Museo della navigazione fluviale, Circolo San Giacomo di Battaglia Terme - APS, Real Terme 2020, Circolo Remiero El Bisato, Circolo Dei Barcari, Buddha Bar, Ecosism Advanced Building Technology, La Contea - Salute e Terme e alla Consulta delle Associazioni di Battaglia Terme.

