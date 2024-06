“Vino al Vino”, piccola fiera del vino naturale a Villa Draghi a Montegrotto

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1021839192696995/

“Vino al Vino”, piccola fiera del vino naturale torna nella sua terza edizione a Villa Draghi a Montegrotto dal 14 al 16 giugno.

Le degustazioni (sabato 15 e domenica 16, entrambi i giorni dalle 17 alle 22) hanno il prezzo del biglietto di 20 euro con calice, portacalice e la possibilità di degustare vini di più di 40 cantine

Dettagli

Tre giorni immersi in un vortice di sapori, musica e convivialità:

Degustazioni di vini da tutta Italia e non solo

Incontri con vignaioli

Cibo delizioso

Birre artigianali

Musica dal vivo e risate

Tutta questa magia nella splendida cornice di Villa Draghi a Montegrotto Terme.

Programma

Venerdì 14/06

Ingresso libero all'evento dalle 17 alle 02

Concerto live alle 20.30

DJ set di EXIT EXIT a seguire

Proiezione del documentario “Senza Trucco - Le donne del vino naturale” di Giulia Graglia

Sabato 15/06

Ingresso libero all'evento dalle 17 alle 02

Degustazione con i vignaioli dalle 17 alle 22 (biglietto 20 euro)

DJ set in terrazza dalle 18.30 con Kasala e Dischidelsanto

Alle 19: “I Cru della Valpolicella” con Cristiano di Terre di Pietra

Domenica 16/06

Ingresso libero all'evento dalle 11 alle 23

Degustazione con i vignaioli dalle 17 alle 22 (biglietto 20 euro)

DJ set in terrazza dalle 18 con Djdanix

Dubbi e perplessità?

Dove si comprano i biglietti?

- direttamente sul posto durante il festival

- presso il locale BRUTAL, Piazza dei Signori 3, Padova

- presso il locale All’ombra della Piazza Via Pietro D’Abano, Padova

- presso locale Alimentari Marsiglio, Via Matteotti, 18, 35031 Abano Terme (PD)

Si paga l’ingresso a Villa Draghi?

No, è un parco pubblico si paga solo la degustazione

La degustazione sarà tutti e tre i giorni del festival?

No, solo sabato 15 e domenica 16, entrambi i giorni dalle 17 alle 22

La degustazione si paga?

Si, il prezzo del biglietto è di 20 euro e avrai calice, portacalice e la possibilità di degustare vini di più di 40 cantine

Ci sarà la navetta per salire a Villa Draghi?

NI, per questa edizione del festival, il servizio navetta sarà disponibile esclusivamente per persone con disabilità e donne incinte (scrivici una mail a vinoalvino.festival@gmail.com)

Ci saranno punti food?

Si e anche angolo cocktail, mescita e birre artigianali

Per ulteriori info scrivi una mail vinoalvino.festival@gmail.com

Info web

Foto articolo da evento Facebook - Grafiche @beccogiallo e @the_sando