Fiera nazionale "Padova in vino", le tre giornate in Fiera

Arte del Vino sbarca a Padova con la Fiera nazionale del Vino – Padova in vino, un evento che vede come protagonisti l’amore per il vino, cultura e divertimento.

Negli orari sopra indicati il pubblico potrà accedere alle degustazioni, acquistando il calice e la taschina porta calice.

Il percorso della Fiera sarà lineare e ogni stand ospiterà una o più aziende vinicole, le quali proporranno in degustazione i vini della loro produzione. Sarà sempre presente negli stand una figura esperta direttamente legata all’azienda che racconterà al pubblico le caratteristiche dei loro prodotti e le varie lavorazioni.

I partecipanti oltre a degustare e imparare la cultura del vino potranno acquistare durante la fiera le bottiglie direttamente dai produttori, un vero e proprio mercato del vino.

Dove e quando

Fiera nazionale del vino – Padova in vino

Fiera di Padova

24 - 25 - 26 marzo

Venerdì 24 marzo dalle ore 15 alle ore 22;

sabato 25 marzo e domenica 26 marzo dalle ore 11 alle ore 20.

Ingresso

20 euro : calice e taschina porta calice con degustazioni illimitate

Acquista qui i biglietti: https://www.mailticket.it/.../fiera-nazionale-padova-in-vino

Info

Per qualsiasi informazione non esitate a contattare:

info: info@artedelvino.it

Marco 347 628 5341

John 327 018 8836

Info web

https://www.facebook.com/events/469661308662665

https://www.mailticket.it/manifestazione/6Z35/fiera-nazionale-padova-in-vino

