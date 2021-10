Il Maap vola a Madrid e torna a bazzicare le fiere

Il Maap torna in fiera alla Fruit Attraction Madrid e lo fa con 2 aree da 224 mq, presentando quello che è diventato il proprio Brand internazionale alle Fiere nel mondo ovvero la ricostruzione del principale monumento patavino ovvero lo storico Caffè Pedrocchi. Questo anno, inoltre, in collaborazione con il Comune di Padova verrà presentata in fiera oltre che la componente commerciale di Maap anche il recentissimo nuovo importante Brand acquisito dalla Città di Padova diventata Patrimonio Unesco per il circuito di affreschi denominato “ Padova Urbs Picta”.

Il programma

Nella giornata di avvio, martedi 5 è prevista la visita allo stand dell’Ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia. «Partecipando alla fiera di Madrid ci siamo dati diversi obiettivi – spiega il presidente Maurizio Saia – oltre a quelli classici, che sono il consolidamento dei contatti con buyers esteri e con produttori ed esportatori spagnoli e del resto d’Europa, questa prima fiera dopo la pandemia è anche l’occasione di un confronto ed una riflessione con le altre società come la nostra. Il mondo sta cambiando velocemente e con esso anche le dinamiche e le logiche del nostro settore: queste occasioni sono fondamentali per scambiarsi opinioni e discutere di quel che potrà succedere nel futuro. Infine, ma certo con orgoglio, in questa fiera porteremo all’estero l’immagine di Urbs Picta e daremo il nostro contributo, con un corner appositamente allestito e con la distribuzione del materiale informativo, nel far sapere a tutti che Padova è patrimonio dell’Unesco e che i suoi affreschi sono una delle più grandi attrazioni del pianeta».