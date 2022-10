Fiera del Folpo verso il traguardo delle 150 mila presenze

Un clima ideale per stare all'aria aperta e divertirsi. E' stata quella odierna, 23 ottobre, una domenica speciale per tutti coloro che hanno deciso di fare un passaggio alla Fiera del Folpo di Noventa Padovana. Code chilometriche già a partire dalle prime ore della mattinata, affari record per le bettole, le giostre e gli stand e soprattutto tanta gente, giovani e meno giovani, finalmente felici dopo due anni di brusco stop dovuto alla pandemia.

Tutto esaurito

Nei pensieri della vigilia gli organizzatori puntavano a confermare le presenze degli anni passati. Insomma, le classiche 100mila unità diluite nell'arco di cinque giorni. Il bel tempo e soprattutto una rivisitazione elegante e ricca di novità del palinsesto fieristico faranno sicuramente sfondare questi numeri e si ipotizza che alla fine saranno 150mila coloro che almeno per un minuto avranno passeggiato tra via Roma, piazza Europa e piazzetta Giovanelli.

I trasporti

Molto apprezzato il servizio via fiume, con decine di visitatori che da Padova sono arrivati direttamente in Fiera attraverso le acque del Piovego. Riuscitissimo il servizio navetta del trenino che ha consentito agli ospiti di lasciare l'auto lontano dal caos per giungere in via Roma dopo un suggestivo viaggio sul trenino. E' naturale che qualche disagio si è verificato, ma alla fine dei giochi, non si registrano particolari malumori. La festa, insomma, sta conquistando i grandi e i piccini, e l'organizzatore, assessore al Commercio Davide Iafelice gongola dopo lunghi mesi di lavoro, riunioni, organizzazione.

Niente fuochi d'artificio

Alla vigilia in tanti hanno storto il naso quando hanno saputo che martedì 25 ottobre non ci sarà l'immancabile spettacolo pirotecnico di chiusura dell'evento, ma con il passare dei giorni un po' tutti hanno convenuto che per sognare, per stare in compagnia e divertirsi, salvaguardando gli animali domestici e non solo, si poteva anche fare a meno dei fuochi e godersi le molteplici opportunità di svago che la regia della Fiera ha preparato con meticolosa cura. Se il meteo continuerà a strizzare l'occhio a Noventa Padovana, c'è da giurare che tra lunedì e martedì le sorprese non mancheranno e si potrà continuare a sognare un mondo migliore.