La fiera del Folpo "acquista" un giorno in più di festa

Lo scorso anno, madrina d'eccezione fu Cristina D'Avena, ad ottobre c'è grande attesa per sapere l'ospite di lusso che darà il via ad una delle fiere più apprezzate del Veneto. La Fiera del Folpo allunga il suo tentacolo fino a martedì. L’amministrazione comunale di Noventa Padovana ha stabilito che l’edizione 2024 della celebre Fiera autunnale si svilupperà in sei giorni anziché in cinque, da giovedì 24 a martedì 29 ottobre. Una decisione dettata dai numeri più che incoraggianti fatti registrare dall’edizione 2023 e dalla volontà di traghettare l’evento da vecchia sagra verso un format più moderno e ricco di contenuti ed esperienze gastronomiche, ma non solo, per i tantissimi visitatori attesi. Una Fiera che metta in mostra tutte le anime di Noventa.

La soddisfazione dell'assessore

«Una decisione - ha dichiarato l’assessore alla Fiera Davide Iafelice - che va in continuità con la filosofia di questa amministrazione che vuol fare della Fiera un evento sempre più ricco di contenuti, innovativo e popolare. L’esperimento fatto nella passata edizione di anticipare al giovedì l’inizio della Fiera è stato un successo nonostante il meteo non proprio favorevole. Ci sentiamo quindi di confermare quanto di buono sperimentato e rilanciare con una novità che si rifà anche alla tradizione. Allungare la Fiera fino al martedì significa dare a tutti un’opportunità in più per stare assieme, conoscendo Noventa Padovana e il nostro folpo».