Fiera del Folpo: basta fuochi d'artificio, spazio all'innovazione nel rispetto delle tradizioni

Dal 21 al 25 ottobre il centro storico di Noventa Padovana è pronto ad accogliere una nuova edizione della Fiera del Folpo, uno degli eventi di piazza più apprezzati su scala regionale. La presentazione dell'evento è avvenuta in villa Valmarana a Noventa alla presenza del sindaco Marcello Bano e dell'assessore al Commercio Davide Iafelice. La manifestazione negli ultimi due anni è stata annullata per le note vicende legate all'emergenza Coronavirus.

Il sindaco

«Desideriamo alzare l'asticella della qualità e dei servizi offerti ai visitatori - ha detto Bano - l'evento fieristico del 21 ottobre non sarà solo un momento fine a se stesso per divertirsi, mangiare e lasciarsi trasportare da colori, suoni e atmosfere di festa. Sarà anche un momento in cui promuovere al grande pubblico la nostra Noventa Padovana, le sue Ville, il suo commercio, le sue bellezze. Ecco perchè credo ad occhi chiusi in questo evento e sono certo che la kermesse avrà una cassa di risonanza di prim'ordine per tutto il territorio anche in chiave futura».

Stop fuochi d'artificio

Di fronte a piazza Europa saranno installate le Fontane Danzanti che si potranno ammirare sabato, domenica e lunedì dalle 19 alle 21,30 in spettacolari coreografie di luci e colori. Martedì, per l'ultimo giorno della Fiera, lo spettacolo finale inizierà alle 23 e avrà la durata di 40 minuti. Andrà a sostituire lo spettacolo pirotecnico che sia il sindaco Marcello Bano che tutti gli altri organizzatori della Fiera hanno reputato pericolosi per la sicurezza degli animali domestici e ormai superati.

Trasferimenti via fiume

Un'altra novità di spessore della Fiera sarà la possibilità per i visitatori di raggiungere il cuore di Noventa Padovana attraverso il burchiello lungo il letto d'acqua che unisce Padova alle Porte Contarine con villa Giovanelli a Noventa Padovana. «E' un esperimento a cui crediamo molto - ha precisato il sindaco Bano - e nelle nostre idee future, c'è anche la possibilità di consolidare questo tipo di servizio anche in periodo extra fiera. Questo comporterebbe il calo del traffico lungo le strade e garantirebbe ai fruitore del traffico su fiume uno spettacolo unico, comodo e poco dispendioso». Gli organizzatori della Fiera hanno anche rimarcato come in tutto l'arco dell'evento i trasporti con il burchiello saranno a costo zero per i visitatori.

Tradizione e innovazione

«La Fiera 2022 vedrà una rivisitazione degli spazi al suo interno, grosse novità organizzative ed iniziative che vadano ad accogliere i gusti di una forbice di visitatori sempre più ampia. Ci tengo però a precisare - ha detto l'assessore al Commercio Davide Iafelice - che l'innovazione andrà sempre e comunque a braccetto con la tradizione. Le bettole e il folpo saranno la base della festa, la storia non si dimentica, ma siamo convinti che per farci conoscere il più possibile anche fuori confine comunale, bisognava effettuare delle radicali modifiche che mi auguro vadano a colpire positivamente tutti coloro che sceglieranno Noventa a cavallo tra il 21 e il 25 ottobre».