La voce e le note di Cristina D'Avena inaugurano la Fiera del Folpo

Presentata ufficialmente oggi, 5 ottobre, una nuova edizione della Fiera del Folpo che si svolgerà a Noventa Padovana dal 19 al 23 ottobre. Si tratta di uno degli eventi fieristici più importanti del Veneto. Si comincia giovedì 19 ottobre e sarà un inizio col botto grazie anche alla presenza di una madrina d’eccezione: Cristina D’Avena. Ma tutti e cinque i giorni dell’evento saranno colorati e animati da parate con marching band, artisti di strada e ballerini, musica dal vivo, serate a tema e due postazioni per i Dj Set. Tutti i giorni, anche il sabato mattina e la domenica mattina, “bettolari” e chef di strada prepareranno piatti di qualità con ingredienti tradizionali, a partire ovviamente dal folpo. Le birre artigianali saranno protagoniste con l’Artisanal Beer Tasting, prima fra tutte la birra del Folpo, la birra appositamente creata dal birrificio artigianale La Villana per l’occasione e proposta sia al Campo dei Tosi in piazza Europa, sia alla Corte dei Bacari, di fronte a Villa Vendramin Cappello Collizzolli.

Madrina d'eccezione

Giovedì 19 ottobre alle 19.30 Cristina D’avena sarà al fianco del sindaco Marcello Bano e dell’assessore al Commercio Davide Iafelice per la parata inaugurale della Fiera in cui muoverà i primi passi anche “Folpy”, la mascotte prodotta appositamente per l’evento da una ditta specializzata. La parata partirà da villa Grimani Valmarana e sarà composta da 16 elementi della marching band Bloko Intestinao e da 13 ballerini della scuola Flash Dance di Montegrotto che “scorteranno” Cristina fin sotto al palco di

Campo dei Tosi in piazza Europa dove avverrà il concerto.

L'emozione del sindaco

«Sarà l'edizione della Fiera del Folpo più bella e partecipata di tutti i tempi, lo garantisco. Sogno di sfondare il muro delle 200mila presenze e di vedere soprattutto la gente felice per quello che con fatica stiamo organizzando. Rinnovo quindi a tutti l’invito a venirci a trovare, in particolare modo alle famiglie che sabato e domenica troveranno alla Fiera anche la fattoria didattica, con tanti animali da conoscere e vedere da vicino. Ho firmato un 'ordinanza che vieterà l'uso di plastica per rendere l'evento "plastic free" e dare un importante segnale sul fronte dell'emergenza inquinamento».

L'assessore e timoniere dell'evento

«Abbiamo aggiunto tantissime novità al format della Fiera - ha dichiarato l’assessore alla Fiera e alle attività produttive Davide Iafelice - dalla parata con musica dal vivo e ballerini che ogni giorno attraverserà la Fiera, alla mascotte Folpy, studiata per i bambini assieme ad una ditta specializzata, alla grande ruota panoramiche dalla quale i visitatori potranno ammirare Noventa. Abbiamo rinnovato piazza Europa che ospiterà quindici birrifici artigianali e ogni sera un evento musicale diverso, dedicato ai

generi più amati dai giovani. Pensando a come valorizzare Noventa, infine, abbiamo voluto creare Calle dei Mercanti, un’area dedicata alle attività commerciali di Noventa che vogliono cogliere l’occasione della Fiera per valorizzarsi e trasmettere ai visitatori un’immagine del tessuto commerciale noventano».