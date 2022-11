Amanti delle svapo: nessun aumento in vista sul costo dei liquidi

Sigarette elettroniche, almeno per il momento non sono previsti aumenti sui liquidi. La buona notizia è motivo di discussione in fiera a Padova in occasione della due giorni della sesta edizione di Vaping Expo Padova che chiuderà i battenti stasera 27 novembre.

Le novità

La legge di bilancio non prevede aumenti di prezzo: i liquidi con nicotina continueranno a costare 1,60 euro circa e quelli senza 1,10 circa, in rapporto al quantitativo di 10 millilitri. E questo sempre che la proposta italiana venga accettata dall’Europa e quindi la decisione sarà nota attorno a Natale. E’ uno degli argomenti di cui si parla alla Fiera di Padova nella due giorni della sesta edizione di Vaping Expo Padova che riunisce su 10mila metri quadrati oltre 100 espositori internazionali portatori di novità da tutto il mondo: più di 20 i cinesi, tra cui spicca la principale azienda mondiale di atomizzazione elettronica che presenta una sua innovazione.

Novità

Nella mostra mercato organizzata per la prima volta a Padova da Rinaldo Cavalletto dopo le esperienze milanesi, ci sono più di 150 marchi internazionali, produttori di atomizzatori, hardware, dripper, liquidi, sigarette elettroniche e tutti i prodotti dell’universo Svapo; compresi ovviamente i rinomati liquidi italiani che tanto piacciono in tutto il mondo.