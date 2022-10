Fiera di Arsego: una festa senza eguali e 150 mila consensi

Ha strappato applausi a scena aperta l'edizione numero 275 dell'Antica Fiera di Arsego. E' stata occasione di incontro per famiglie, appassionati e curiosi provenienti da tutta la provincia. Oltre mille i volontari impegnati tra l'organizzazione, il personale degli stand gastronomici e la gestione dei parcheggi, 300 le bancarelle all'aperto, 100 gli operatori commerciali e agricoli nell'area Expo, per una Fiera che ha superato tutti i record. Tale l’affluenza da rendersi necessario un impegno straordinario da parte del Comando di Polizia Municipale. Sono stati 70 gli agenti di Polizia Locale impegnati in servizio dalle 17 di giovedì 13 ottobre, giorno dedicato agli allestimenti per il piano safety e security, alle tre di notte di martedì 18 ottobre, quando dopo i tradizionali fuochi di artificio sono state riaperte tutte le strade. Per ogni giorno della manifestazione sono stati predisposti ad Arsego tre turni di servizio, dalle 7 di mattina fino alle 2 di notte. Grazie al tecnico informatico in forza alla Federazione, Giorgio Bovo, la centrale operativa del Comando è stata spostata in una aula della scuola Pascoli dove su due video wall sono state trasmesse in diretta e h24 le immagini delle telecamere di videosorveglianza, implementata con dispositivi ulteriori nelle zone di più alto flusso e interesse durante l'evento

Il bilancio

Antonio Paolocci, comandante della Polizia Locale della Federazione: «Nessuna criticità particolare si è verificata nel corso dei cinque giorni della fiera. L’evento si è svolto in assoluta sicurezza e tranquillità grazie alla professionalità degli agenti di polizia locale, dei carabinieri e alla dedizione dei volontari. Qualche problema di viabilità nel pomeriggio di domenica e lunedì, giorni di massima affluenza del pubblico con oltre 25 mila presenze contemporanee e qualche piccola scaramuccia subito sedata tra qualche ospite un po'alticcio, sono episodi abituali in ogni fiera e sagra di queste dimensioni e sono state gestite con professionalità e tempismo. Svariati gli oggetti smarriti recuperati che potranno essere reperiti al Comando di Camposampiero». E ancora: «Un simile risultato può essere frutto unicamente di una buona progettualità. Un attento servizio di vigilanza, anche a prevenzione di furti e danneggiamenti, è stato predisposto sia all'interno della fiera che nelle aree esterne e nei parcheggi. Infatti, l’attento progetto di prevenzione, studiato dal vice Comandante Filippo Colombara, che coordinava in prima persona le operazioni dalla centrale operativa e applicato scrupolosamente dai numerosi volontari e dagli agenti della Polizia Locale, ha previsto il pattugliamento delle varie zone della fiera». Il bilancio finale della Polizia Locale riporta qualche autoveicolo rimosso, la segnalazione al prefetto di quattro giovani trovati a consumare sostanze stupefacenti, due sequestri di sostanza stupefacente abbandonata da parte di persone che scappavano alla vista delle divise. Proprio una di queste è stata inseguita e raggiunta dagli agenti della Polizia Locale dopo una rocambolesca fuga tra le bancarelle. Per lui, un ventenne residente nella provincia di Padova, è scattato così il Daspo Urbano, per la prima volta applicato durante una manifestazione nel Camposampierese. Il giovane, oltre a una sanzione di 100 euro, ha ricevuto un ordine di allontanamento da Arsego e per due giorni non è più potuto tornare nell'area della fiera.

Il sindaco Daniele Canella

«Per l’eccellente riuscita della sagra, che si è svolta in un clima di giovialità e leggerezza, il plauso è da indirizzare alla sinergia tra gli uffici comunali, l'organizzazione della fiera, i volontari e il Comando di Polizia Locale. Ancora una volta, grazie anche al lavoro delle forze dell'ordine, l'Antica Fiera di Arsego si è confermata luogo di espressione dei più autentici valori di una comunità sana e radicata sul territorio. Un ringraziamento speciale lo devo tributare al prefetto e a tutto il Comitato Provinciale di Ordine Pubblico e Sicurezza, per il sostegno e il supporto, nonchè per approvazione con lode del nostro piano di safety e security che anno dopo anno affiniamo e miglioriamo. Un grazie inoltre al comandante Antonio Paolocci, al consigliere Andrea Carnio e al tecnico Roberto Battiston che hanno coordinato il tutto permettendo una Fiera sicura».