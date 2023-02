“Fifa Killer Qatar Party” lo spettacolo in due atti sul palco di Rec.Itando

Ci sono eventi storici, sportivi o sociali, che segnano talmente il dibattito pubblico e la psiche collettiva da aprire un filone di interpretazione e reinterpretazione in cui l’artista, per sua natura, non può non perdersi. Il prossimo spettacolo previsto sul palco di Rec.Itando domenica 19 febbraio alle 20.30, è talmente una novità assoluta da poter quasi essere considerato un “instant show”. Il titolo, emblematico, non lascia sfuggire a chi lo legge il tema principe della pièce: Fifa Killer Qatar Party. Sul palco della scuola di recitazione cittadina una serie di letture sull’ultimo, controverso e a tratti grottesco Campionato di Calcio del Mondo, organizzato nell’emirato al centro di complesse polemiche internazionali. La prenotazione è caldamente consigliata, all’indirizzo segreteria@recitando.it e sul sito www.recitando.it.

Messo in scena da una compagine quasi corale, quattro attori, lo spettacolo sottolinea e sviscera alcuni degli aspetti più controversi dell’ultimo Campionato del Mondo, e di come esso rappresenti, come forse nessun altro evento nella storia del calcio, una dimostrazione lampante di come ormai lo sport sia passato in secondo piano rispetto al business.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali. Lo spettacolo comincerà alle ore 20.30, e sarà aperto dalla performance artistica “Blood Circles”, di Jonathan De Checchi e Marco Zocca. Sarà richiesto al pubblico un contributo all’ingresso di 10 euro per lo spettacolo.

La rassegna Rec.itando riprenderà la sua normale programmazione con l’attesissimo spettacolo Il principe nato dal buio, in scena il 24 e 26 febbraio.

La prenotazione è caldamente consigliata

Iscrizione diretta sul sito https://recitando.it/

Per contatti, richieste e iscrizioni: segreteria@recitando.it

Info web

https://www.facebook.com/recitando.attene

https://recitando.it/eventi-e-spettacoli-a-padova/

Foto articolo da comunicato stampa