“Come stanno i ragazzi”, il docufilm della neuropsichiatria di Padova in proiezione al parco Prandina

Secondo appuntamento del Cineforum “Adolescenti” organizzato dalla Cooperativa Sociale Centro Train de Vie, con il patrocinio del Comune di Padova e di Fondazione Salus Pueri: martedì 14 settembre alle 19, presso il Parco Prandina verrà proiettato e commentato il docufilm Come stanno i ragazzi.

Dedicato a genitori, insegnanti, educatori e a tutti coloro che si rapportano con gli adolescenti, Come stanno i ragazzi affronta il pesante argomento del disagio psichico nelle sue diverse manifestazioni che, oggi, coinvolge un numero crescente di giovani. Tra queste il suicidio, infatti, è diventata la seconda causa di morte tra gli adolescenti; un fenomeno gravissimo che registra un numero troppo elevato di accessi al pronto soccorso per casi del genere e atti di autolesionismo.

Il docufilm, realizzato da Alessandro Tosatto e Andrea Battistuzzi, in collaborazione con l’UOC di Neuropsichiatria di Padova, è il risultato di un’inchiesta di oltre un anno sui problemi psichiatrici sempre più diffusi tra i ragazzi in Italia. E proprio esperti dell’UOC di Neuropsichiatria commenteranno la proiezione spiegando quali difficoltà e quali tabù ancora oggi ci sono su questo tipo di patologie e quali sono i modi per individuarle e affrontarle a casa, a scuola e con gli operatori di supporto.

«E’ importante saper identificare i primi segni di disagio negli adolescenti e creare un equipe multidisciplinare in grado di far fronte all'assordante, ma silente e invisibile sofferenza di molti dei nostri ragazzi», commenta Elena Nobile, responsabile dell'area Educativa della Cooperativa Centro Train de Vie. «L’adolescenza da sempre è un periodo delicato e complesso e, proprio per questo, merita attenzione da parte di chi ha un ruolo educativo, sanitario e politico. I ragazzi vivono spesso isolati, confusi, in un mondo così definito dagli esperti, “liquido” che, in quanto tale, manca completamente di argini. Se ai ragazzi non formiamo, attraverso la relazione, argini e limiti, sempre in senso protettivo e mai punitivo, trovare la propria forma sarà sempre più difficile. E non solo in epoca Covid19. Per questo, come comunità educante, indipendentemente dal ruolo che vestiamo, abbiamo il dovere di fermarci a riflettere e a capire che posizione assumere con i nostro adolescenti».

Alcuni dati

In un articolo del 23 dicembre 2020, Fondazione Veronesi dichiara: “Nel nostro Paese oggi vivono circa 8.2 milioni di giovani tra i 12 e i 25 anni. Di questi, secondo l’Istat, circa il 10% è insoddisfatto della propria vita, delle relazioni amicali, familiari e della salute. Ciò vuol dire che lungo lo Stivale ci sono almeno 800mila adolescenti a cui prestare attenzione, perché già affetti da un disturbo d’ansia o depressivo (curato o meno) o comunque ad alto rischio. Condizioni che, sulla base delle prime rilevazioni, rischiano di divenire più frequenti a seguito della pandemia.”

A questo proposito, a Padova, la Cooperativa Train de Vie mette a disposizione del mondo educativo e delle famiglie servizi per arginare e gestire questo tipo di difficoltà accompagnando adolescenti con disagio psichico in uscita dall’ospedale e gestendo aule studio dedicate a ragazzi con rifiuto scolastico.

Programma

Martedì 14 settembre: “Come stanno i ragazzi” – Regia: A. Tosatto, A. Battistuzzi

Intervengono esperti dell’Equipe UOC di Neuropsichiatria infantile dell’Università di Padova che ci introdurranno nel difficile mondo del disagio psichico degli adolescenti tramite il docufilm girato proprio tra Padova e Milano.

Guidati dall’esperienza della prof.ssa Rinalda Montani, esperta di formazione dei docenti e dei docenti di sostegno, approcceremo il rapp orto tra insegnanti e adolescenti attraversandone modalità, tensioni, emozioni e fattori di successo.

La rassegna

Il Cineforum “Adolescenti” si inserisce in una più vasta rassegna di eventi organizzata dalle associazioni che da tutta l’estate animano il Parco Prandina – Giardino Cavalleggeri con il progetto Spazi Aperti: Train de Vie, Legambiente Padova e Teatro Boxer.

Green pass e prenotazioni

In rispetto alla normativa anti Covid, per accedere all'evento sarà necessario esibire il Green pass.

È gradita la prenotazione compilando il modulo al link: https://tinyurl.com/ afx42xby disponibile anche nell’evento nella pagina Facebook della Cooperativa @CentroTrainDeViePd

