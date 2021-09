Cineforum “Adolescenti” al parco Prandina con il film“Il professore cambia scuola”

Volge al termine il Cineforum “Adolescenti”, l’evento organizzato dalla Cooperativa Sociale Centro Train de Vie che, per tre martedì di fila, ha portato in primo piano, al Parco Prandina, l’adolescenza e i suoi disagi.

Martedì 21 settembre alle 19, infatti, verrà proiettato l’ultimo film, Il professore cambia scuola, per la regia di Olivier Ayache-Vidal che fornirà gli spunti per la discussione successiva con la professoressa Rinalda Montani, esperta di formazione dei docenti e dei docenti di sostegno.

Il film

«Il film ci pone una questione per niente scontata e banale, ovvero quella di vedere la scuola come una sfida. In questa società iper valutante, in cui si rischia di appiattire anche lo spazio scolastico sulla performace, chi educa deve avere il coraggio di trovare un’altra via” sottolinea la professoressa Montani. “Quella della narrazione, per esempio, ci permette di incontrare i volti e ascoltare le voci degli adolescenti per accompagnarli nel difficile compito della scoperta della propria identità».

Il professore cambia scuola ci guiderà, quindi, verso l’idea di un nuovo modo di fare scuola ed educazione, per dare ad ogni ragazzo un’opportunità di credere in se stesso: un lavoro che i docenti dovranno fare soprattutto su se stessi e sul loro modo di rapportarsi agli alunni.

Un successo, un aiuto

«La rassegna “Adolescenti” ha riscontrato un notevole successo», commenta Elena Nobile, responsabile dell’Area educativa della Cooperativa Centro Train de Vie. «Negli scorsi appuntamenti abbiamo registrato il tutto esaurito con una partecipazione da parte di genitori, insegnanti, educatori, psicologi e di tutte le figure adulte che, per motivi diversi, si relazionano agli adolescenti. Per questo motivo stiamo valutando la possibilità di continuare gli incontri anche durante il resto dell'anno».

A questo proposito, a Padova, la Cooperativa Train de Vie mette a disposizione del mondo educativo e delle famiglie, delle aule studio ad hoc, pensate per aiutare i ragazzi con rifiuto scolastico.

La rassegna

Il Cineforum “Adolescenti” si inserisce in una più vasta rassegna di eventi organizzata dalle associazioni che da tutta l’estate animano il Parco Prandina – Giardino Cavalleggeri con il progetto Spazi Aperti: Train de Vie, Legambiente Padova e Teatro Boxer.

Green pass e prenotazioni

In rispetto alla normativa anti Covid, per accedere all'evento sarà necessario esibire il Green pass.

