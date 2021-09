“In viaggio verso un sogno” proiezione a Montegrotto Terme

Mercoledì 8 settembre alle 21.15 nel parcheggio della Chiesa di San Gregorio Barbarigo a Mezzavia sarà proiettato il film “In viaggio verso un sogno” di Tyler Nilson. L’evento fa parte della manifestazione “Montegrotto Estate” organizzata dall’amministrazione comunale. L’ingresso è libero, riservato ai possessori di Green pass.

Zak è un giovane ragazzo con la sindrome di Down che decide di fuggire dall'istituto dove vive per inseguire il suo sogno di diventare un vero wrestler dopo aver frequentato una vera e propria scuola che forma i lottatori. Sulla sua strada trova però Tyler, un criminale di mezza tacca in fuga dalle autorità dopo i suoi ultimi colpi, che in qualche modo lo "adotta", gli si affeziona e inizia a fargli da coach per aiutarlo a diventare un wrestler. Dopo essersi formata in maniera rocambolesca, insomma, questa strana coppia si imbarca in una serie di peripezie sempre con l'obiettivo di trasformare Zak in un lottatore professionista e accoglie all'interno del gruppo anche Eleanore, un'impiegata di una casa d'assistenza che ha anche lei un passato complicato.

Il film, del 2019, ha ottenuto 1 candidatura a Directors Guild.

Foto articolo da comunicato stampa

