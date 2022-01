Anteprima del film “DUE – A riveder le stelle” di Pierantonio Tanzola ai Musei Civici di Padova

Il film “DUE – A riveder le stelle” è una produzione di The Bank Contemporary Art Collection con la collaborazione dei Musei Civici di Padova.

Ideato e realizzato da Pierantonio Tanzola, il film nasce in occasione dell’esposizione “A riveder le stelle”, visitabile al Museo Eremitani ancora per pochi giorni (fino al 30 gennaio).

La mostra collettiva è stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con The Bank Contemporary Art Collection e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova nell’anniversario dei settecento anni dalla morte di Dante.

Nel film lo scrittore Gabriele Dadati ci accompagnerà in un viaggio tra la Cappella degli Scrovegni e il Museo Eremitani raccontando del presunto incontro tra Dante e Giotto. Introdurrà in seguito la mostra attraverso riferimenti e analogie tra le opere contemporanee esposte e l’opera giottesca, e illustrando le suggestioni e le influenze che la Divina Commedia è riuscita a infondere agli artisti esposti. Una sedia rossa, presenza costante nel corso del film, sarà per Dadati “feticcio” quasi virgiliano che lo guiderà in questo percorso.

La prenotazione è obbligatoria su Eventbrite fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accesso consentito con Super Green Pass e mascherine FFP2.

CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO POSTO

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.eventbrite.it/e/biglietti-due-a-riveder-le-stelle-253579502117