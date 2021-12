Al cinema Esperia il film "L'incorreggibile", il reinserimento di un ex carcerato

"L'incorreggibile", un film di Manuel Coser, con Alberto Maron. Documentario. Italia 2021. Durata: 93'. Appuntamento il 14 dicembre 2021 alle ore 21 presso il Cinema Esperia.

COLLEGAMENTO SKYPE CON IL REGISTA

Il regista segue Alberto Maron che, scontata la pena, si prepara al rientro nella vita sociale. 50 anni di detenzione ne hanno fatto un uomo solo. Saprà inventarsi un modo di essere libero? Come lo avranno preparato a questo momento gli anni di correzione istituzionale? Le scelte espressive sottolineano lo spazio sospeso in cui si muove il protagonista e la distanza dalla realtà che lo circonda. Mancano riferimenti visivi al carcere come luogo fisico: lo scopo infatti è quello di comporre un'immagine di Alberto al di là degli stereotipi, per conoscerne la dimensione umana, facendo emergere la complessità, la fragilità e l'irresolutezza nascoste sotto l'armatura del personaggio. Col desiderio di offrire agli spettatori la possibilità di spingersi ad una riscoperta di sè altrettanto liberatoria.

Informazioni e contatti

Web: https://www.esperiapadova.it