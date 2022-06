Proiezione del film "La macchinazione: Pasolini" e incontro con il regista David Grieco

Un evento speciale, quello di “Arena Romana Estate 2022”, la rassegna estiva curata dalla Promovies che propone al giardino-teatro di Palazzo Zuckermann, in Corso Garibaldi, 33 a Padova un omaggio a Pier Paolo Pasolini regista, poeta e scrittore friulano a cent’anni dalla nascita e al Regista e Scrittore David Grieco. La serata prevede la proiezione del film “La macchinazione: Pasolini” che ricostruisce, con una straordinaria interpretazione di Massimo Ranieri, gli ultimi giorni di vita di Pasolini e svela i veri motivi del suo tragico assassinio. Se ne parlerà con il regista del film David Grieco che dialogherà con il pubblico presentato da Gianni Vitale in un imperdibile Incontro con l'Autore.

David Grieco, già assistente alle regia di Pasolini e di Bernardo Bertolucci agli inizi di carriera, è il vero protagonista di questo evento culturale e racconterà al pubblico i molti dei misteri che sono legati alla morte di Pasolini e non a caso il suo film si intitola "La macchinazione: Pasolini", prendendo spunto dallo stesso libro da lui scritto nel 2015 edito da Rizzoli Editore e intitolato “La macchinazione. Pasolini. La verità sulla morte”.

David Grieco è una personalità influente della nostra cultura: ha esordito al cinema come attore per Franco Zeffirelli, Bernardo Bertolucci e lo stesso Pasolini, è stato assistente alla regia, poi la sua carriera professionale è proseguita come giornalista e critico musicale e cinematografico (al quotidiano L’Unità), ha lavorato in radio alla Rai (come conduttore anche di “Hollywood Party”). Tutte esperienze che ce lo propongono come un grande esperto e conoscitore dello spettacolo. “La macchinazione: Pasolini” è il suo secondo film come regista. Oltre a Massimo Ranieri che interpreta Pasolini, sono protagonisti del film anche Milena Vukotic, Roberto Citran, Paolo Bonacelli, Libero De Rienzo.

Il film è stato prodotto dalla attuale compagna di David Grieco, la produttrice Marina Marzotto. Una particolare annotazione biografica: il nonno paterno di David Grieco era Ruggero Grieco che è stato nel 1921 insieme ad Antonio Gramsci tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia e tra i principali oppositori del Fascismo.

Il film “La macchinazione” ricostruisce gli ultimi giorni di vita di Pasolini fino al suo assassinio. Siamo nell'estate del 1975, Pier Paolo Pasolini sta montando il suo film più aspro e controverso,"Salò o le 120 Giornate di Sodoma". Pasolini, coscienza critica e anticonformista del nostro paese, alla vigilia di cambiamenti epocali per l'Italia, mentre lavora al suo film, sta scrivendo “Petrolio”, opera che denuncia le trame di un potere politico ormai corrotto fino al midollo. In quegli stessi giorni, Pasolini frequenta un ragazzo di borgata, Pino Pelosi. È una borgata dove comincia a muovere i primi passi un'organizzazione criminale che si avvia a diventare padrona della città: la Banda della Magliana. Quando, la notte del 26 agosto, viene sottratto dagli stabilimenti della Technicolor il negativo della pellicola di "Salò", scatta una trappola mortale che vede la sinergia fra delinquenza comune, crimine organizzato e una criminalità politico-finanziaria che forse a tutt'oggi conserva larghe sacche di potere nel nostro Paese. Nella notte fra il primo e il due novembre del '75, Pasolini si reca all'Idroscalo per riavere il negativo del film. Ciò che in realtà si trova ad affrontare è una trama pianificata in ogni dettaglio da tanti complici volontari e involontari, tutti ormai indistinguibili, tutti ormai ugualmente colpevoli.

Proiezione del film "La macchinazione. Pasolini" e incontro con il regista David Grieco l'1 luglio 2022.

Web: https://www.promovies.it.