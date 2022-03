PPP 100: al Lux omaggio a Pasolini, con cinque film in doppia proiezione

Il 5 marzo 1922 nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini. Scrittore, poeta, regista, il circolo The Last Tycoon lo ricorda a 100 anni dalla nascita proponendo alcune proiezioni cinematografiche.

Per la sua poliedricità e complessità, Pier Paolo Pasolini è considerato tra i maggiori artisti e intellettuali del 20° secolo.

In particolare, in questo omaggio vengono proposti due capolavori in bianco e nero, che fanno da cornice alla alla gioiosa esuberanza della Trilogia della vita: film che spiazzarono critica e pubblico per il tono sfrontato con cui Pasolini affrontò la trasposizione dei testi di Boccaccio, Chaucer e della celebre raccolta orientale.

Questi i titoli da riscoprire, nella complessità dell’opera pasoliniana:

Inizio proiezioni: ore 18.15 e ore 21

31 marzo

Accattone, Italia 1961 (117’)

Accattone, giovane borgata romano, vive alle spalle di una prostituta, Maddalena. Quando la ragazza finisce in carcere, Accattone tenta di sostituirla con Stella, una nuova conoscenza, ma poi se ne innamora e così, per mantenere se stesso e la ragazza, prova dapprima di trovarsi un lavoro, poi si afffida ad un vecchio ladro per commettere un furto. Con l’arrivo della polizia la situazione precipita: Accattone fugge su una motocicletta ma la sua corsa ha un tragico finale.

4 aprile

Il Decameron, Italia/Francia-Germania 1971 (114’)

Tratto dall’omonima opera di Giovanni Boccaccio, il film èil primo episodio della cosiddetta Trilogia della vita”, poseguita con I racconti di Canterbury (1972) e completata da Il fiore delle Mille e una notte (1974).

Ebbe diversi problemi con la censura che sequestrò e dissequestrò il film e aprì anche un processo, che alla fine vide giudicati non colpevoli gli imputati (tra cui il regista stesso). In Germania e in gran parte dell’Europa invece il film ebbe notevole successo e vinse l’Orso d’argento al Festival del Cinema di Berlino.

6 aprile

I racconti di Canterbury, Italia/Francia 1972 (111’)

L’Inghilterra trecentesca ricreata da Pasolini ispirandosi a otto racconti di Geoffrey Chaucer, interpretato dallo stesso regista. Come già fatto ne Il Decameron, Pier Paolo Pasolini per il suo film prende dall’opera di Chaucer (interpretato qui da lui stesso) otto racconti, rielaborandoli in chiave comica o grottesca e altri lasciandoli così come sono. Tutte le novelle sono collegate al prologo nel quale Geoffrey Chaucer decide di partire con dei pellegrini per Canterbury, invitati a raccontare delle storie.

8 aprile

Il fiore delle Mille e Una notte, Italia/Francia 1974 (129’)

Oltre mille anni fa, sotto lo sfondo di un’atmosfera orientale e fantastica, in Arabia il giovanotto Nur ed-Din compra al mercato l’affascinante schiava nera Zumurrùd. In realtà è la ragazza a scegliere il padrone perché trova in lui del buono e del bello a confronto degli altri compratori. Pagate 1000 dine, Nur ed-Din porta Zumurrùd nella sua casa dove passano insieme una felice e passionale notte d’amore.

11 aprile

Il Vangelo secondo Matteo, Italia 1964 (137’)

Il film è incentrato sulla vita di Gesù come è descritta nel Vangelo secondo Matteo.

Trattando in maniera antidogmatica un argomento di carattere religioso, l’opera fece sensazione e scatenò un aspro confronto intellettuale sulla stampa, proseguendo le non sopite polemiche per le accuse di vilipendio della religione e per i forti interventi censori che avevano condizionato l’uscita dell’episodio de La ricotta.

Informazioni

Biglietto unico euro 5; ridotto soci euro 4

The Last Tycoon-Cinema Lux

Tel. 049 715596

www.movieconnection.it

www.tycoon.pd.it

tycoon.pd@gmail.com

