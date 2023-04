La montagna incantata - Uno sguardo sul territorio che cambia

Al Cinema Esperia il 12 aprile "La montagna incantata", un film di Claudio Zulian. Con attori non professionisti - Apapja, Jolefilm - Italia 2023 - Durata 106 minuti. Collegamento video con il regista.

Un'epoca si esprime nei grandi eventi ma anche nei dettagli della vita quotidiana. La Montagna Incantata racconta il nostro mondo, in cui il nuovo ci spinge e ci interroga, in cui la ricchezza e la povertà sono poste dello stesso gioco, in cui non sembrano esserci altri giochi, in cui il passato è velato dalle nuove tecnologie ma è sempre presente nei desideri e nelle colpe. Venti persone di un angolo del Veneto prima povera terra agricola, adesso ricca regione industriale ci aprono il loro intimo essere, diventando, in quello che dicono e in quello che mostrano, la cifra del nostro tempo. Nei loro gesti, nei loro mobili e soprammobili, nella luce delle loro case, nel tono delle loro parole e nelle parole stesse riconosciamo affetti e astuzie, vittorie e sconfitte della vita di oggi. La pandemia e il lockdown mondiale hanno di colpo mostrato che il mondo è uno solo. I nostri ventidue protagonisti ne mostrano il palpito.

Il film, prodotto da Apaja e dalla padovana JoleFilm , nasce da un'idea del regista, nato a Campodarsego, emigrato in Spagna ed ora stimato artista e regista che analizza il paesaggio esteriore ed umano di un territorio come quello dell'alta padovana coinvolto in un radicale cambiamento.