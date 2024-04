Mario Brenta e Karine de Villers presenti in sala alla proiezione di "Dietro la porta"

Mercoledì 24 aprile 2024 i registi MARIO BRENTA e KARINE DE VILLERS saranno presenti alla proiezione del loro film DIETRO LA PORTA al Cinema Esperia di Padova alle ore 21. Guardare dietro la porta significa portare il nostro sguardo in quel luogo, la casa, per scoprire in che modo possa rappresentare chi la abita, essere lo specchio della sua interiorità.?

Diciotto ritratti - colti nella loro particolare quotidianità, fra le mura domestiche e non solo – per rivelare come il luogo di appartenenza, per origine, scelta o semplice casualità della vita, possa essere indicatore del proprio personale rapporto che ciascuno ha con il mondo, con l'altro ma soprattutto con se stesso. Diciotto microcosmi che, pur nella loro naturale diversità, si articolano fra loro secondo un'armonia più universale, condivisa: una sorta di spartito visivo e sonoro, di melodia a più voci, corale in cui, crediamo, ogni spettatore, naturalmente e senza troppa fatica, si potrà ritrovare e riconoscere.

In ordine di apparizione:Nicola Falcinella, Gregorio Ciancaglioni, Michèle Heyvaert, Marguerite de Villers, Michèle et Jean-Christophe Dehon, famiglia Gorini-Pantano, Gaetan Wenders, Agnès Debizet, Karine de Villers e Godelieve Welleman, Boris Lehman, Paulus Brun, famiglia Carraro-Finatti, Paola Mura, Franco Piavoli, Ermanno Olmi, Maurizio Zaccaro, Marcello Siena, Comunità Portoghese di St.Gilles, famiglia Verlaine- Corbion, Biagio Gibilterra e Mario Brenta.

Fotografia: Mario Brenta Montaggio: Karine de Villers Mixage: Francesco Tedde

Color correction: Alessandro Tedde