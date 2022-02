«Io non so chi sei, ma so di amarti», PerdutaMente il documentario al Lux per San Valentino

Al Lux una proposta per festeggiare San Valentino. PerdutaMente (Italia 2021, ‘76) è un toccante documentario di Paolo Ruffini e Ivana Di Biase sui rapporti di coppia quando l’Alzheimer entra prepotentemente a scombinare affetti e ricordi.

Le persone affette da Alzheimer si ritrovano molto spesso prive di coscienza e non riescono più ad avere una piena percezione di se stessi e della realtà circostante. Il documentario vede Paolo Ruffini attraversare l’Italia per confrontarsi con persone malate e con i loro cari, su cui si riflette il morbo non solo per il carico fisico, ma anche emotivo. Tante le storie che raccontano l’amore vero, quello che rimane anche quando la memoria ci abbandona.

Perché dall’Alzheimer non si guarisce, ma nemmeno dall’amore.

Repliche

Il film è in doppia programmazione lunedì 14 febbraio ( ore 18.30 e ore 20.30 ) e in replica mercoledì 16 alle 20.40 .

Biglietti

Intero 7 euro;

ridotto (over60/stud) 6 euro;

intero Soci 6 euro;

ridotto Soci (over60/stud) 5 euro.

Info web

https://www.facebook.com/CinemaLuxPadova

https://www.movieconnection.it/evento/perdutamente/?instance_id=5616

Foto articolo da comunicato stampa