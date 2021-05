Finale Peroni Top10 al Plebiscito di Padova: biglietti, documenti di accesso e tamponi

Di seguito tutte le indicazioni per partecipare all'importante fine del campionato TOP10: in sfida l'Argos Petrarca Rugby e il Rugby Rovigo Delta. Appuntamento al Plebiscito di Padova alle 18.30

Di sguito tutte le indicazioni per partecipare alla finale del campionato TOP10 in programma il 2 giungo alla stadio Plebiscito di Padova.

Sarà ancora una volta derby, la squadra patavina infatti si affornterà con il Rovigo alle 18.30

Biglietti

Presso la segreteria del Petrarca Rugby e della Rugby Rovigo sono in vendita da oggi i biglietti per la Finale.

La segreteria Petrarca Rugby effettuerà la prevendita nei seguenti giorni e con il seguente orario:

Venerdì 28 maggio – dalle ore 15 alle ore 19;

Sabato 29 maggio – dalle ore 9 alle ore 12.30;

Lunedì 31 maggio – dalle ore 15 alle ore 19;

Martedì 1 giugno – dalle ore 15 alle ore 19.

Per l’acquisto del biglietto, che sarà nominale e con posto preassegnato, dovrà essere compilata la scheda anagrafica.

Il giorno della partita l’accesso sarà consentito solo dopo la verifica dei documenti richiesti come da Decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri, Sottosegretario di Stato allo Sport del 17 maggio 2021 e della autocertificazione.

Documenti richiesti:

Scheda anagrafica; Autocertificazione con informativa trattamento dati; Copia di certificazione che attesti l’esecuzione di un test diagnostico negativo nelle 48 ore antecedenti l’evento.

Oppure, copia di certificazione che attesti il completamento della procedura di vaccinazione.

Oppure, copia di certificato che attesti la guarigione dal Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data dell’evento.

Per i sostenitori del Petrarca i posti sono collocati nella Tribuna Ovest.

Controllo documenti accesso allo stadio

Ci saranno 6 postazioni per il controllo della documentazione Covid e per vidimare i biglietti che consentiranno l’accesso allo stadio.

Sarà preferibile arrivare per tempo per permettere la maggior fluidità possibile alle operazioni di controllo.

Il personale inizierà alle ore 15.30.

Notizie utili

Alle persone con disabilità certificata che ne faranno richiesta entro lunedì 31 maggio saranno riservati due biglietti omaggio, uno per sè e uno per l’accompagnatore. La richiesta dovrà essere effettuata presso la segreteria del Petrarca Rugby o della Rugby Rovigo.

all’interno dello stadio non è consentito l’ingresso con cani o altri animali.

all’interno dello stadio non è prevista, per evitare assembramenti, la somministrazione di cibi o bevande.

Esecuzione del tampone rapido antigenico in collaborazione con la Croce Rossa

Per agevolare chi acquista il biglietto presso la nostra segreteria, è previsto, in collaborazione con la Croce Rossa, un servizio per l’effettuazione dei tamponi rapidi antigenici lunedì dalle ore 19 alle ore 22.30 nel piazzale antistante l’entrata del Centro Memo Geremia.

L’esecuzione del tampone lunedì sera permetterà di ottemperare alla richiesta del Decreto Ministeriale per effettuazione del tampone entro le 48 ore antecedenti la manifestazione.

Il costo del tampone è di 10 euro da pagarsi in contanti direttamente alla Croce Rossa.

E’ obbligatoria la prenotazione.

Le prenotazioni verranno chiuse domenica 30 maggio alle ore 20.

Per prenotarsi accedere al link https://www.crimasera.it/31-maggio-prenotazione-tamponi/

Tutte le informazioni in merito al servizio dei tamponi dovranno essere richieste al contatto wapp 3897811947 e non alla segreteria del Petrarca Rugby.

Petrarca Rugby desidera ringraziare il Comune di Padova per aver concesso il Patrocinio all’evento. E per la collaborazione. Un particolare ringraziamento a Sport Project, gestore dello Stadio del Plebiscito, per la grande disponibilità e l’assistenza.

Info web

https://www.petrarcarugby.it/peroni-top10-finale-biglietti-documenti-di-accesso-tamponi/