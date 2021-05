Partita "Argos Petrarca Rugby vs FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta", la finale al Plebiscito e in diretta tv

Padova ospita, mercoledì 2 giugno ore 18.30 al Plebiscito, la finale del campionato nazionale di rugby d'eccellenza Top 10, per l'assegnazione del novantunesimo titolo italiano.

La partita è visibile anche in diretta su Raisport.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Padova.

Costi e modalità d'ingresso

Biglietto unico 25 euro

Oltre all'acquisto del biglietto, è necessario produrre la documentazione anti Covid:

autocertificazione compilata in ogni sua parte;

copia di certificazione che attesti l’esecuzione di un test diagnostico negativo nelle 48 ore antecedenti l’evento;

oppure copia di certificazione che attesti il completamento della procedura di vaccinazione;

oppure copia di certificato che attesti la guarigione dal Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data dell’evento.

Allo stadio è consentito l'accesso per il 25% della capienza prevista, come stabilito dalla normativa per prevenire il contagio da Covid-19.

Le operazioni di accredito iniziano alle ore 15:30.

All'interno dello Stadio non è prevista la vendita di bibite o di altri generi alimentari.

TUTTE LE INDICAZIONI PER I BIGLIETTI QUI

Quasi del tutto esauriti i tagliandi a disposizione. Ricordiamo che, previa prenotazione, la Croce Rossa effettuerà stasera il tampone antigienico nel piazzale antistante gli impianti di via Gozzano con la spesa di euro 10.

Per chi è in possesso del biglietto sarà possibile presentare domani (martedì 9.00-12.30 e 16.00-19.00) e mercoledì mattina (9.00-12.30) presso la segreteria del Petrarca Rugby la documentazione Covid necessaria per avere accesso allo stadio. Il biglietto così vidimato permetterà di diminuire il numero delle persone che dovranno presentare la documentazione il giorno della partita.

NOTA BENE Ricordiamo che alla porta d’ingresso insieme al biglietto vidimato DEVE ESSERE ESIBITO anche il documento di identità.

Disabili

Ricordiamo per i disabili e i loro accompagnatori la possibilità di accedere con l’ascensore esclusivamente nella tribuna est.

I parcheggi potrebbero essere insufficienti, quindi il consiglio è quello di utilizzare il capolinea tram fornace. anche parcheggi riservati avranno spazio minimo.

Bevande

Sarà possibile accedere allo stadio portando le proprie bevande, ma non in contenitori di vetro. Questo per ovviare al fatto che le norme anti-Covid non permetteranno, per evitare assembramenti, punti vendita di cibi e bevande al Plebiscito.

Accrediti

Vi ricordiamo che, in accordo con la Federazione Italiana Rugby e la Rugby Rovigo. gli accrediti stampa e fotografi sono stati riservati ai rappresentanti di giornali nazionali e ai fotografi invitati da testate nazionali o da agenzie nazionali oltre che ai fotografi e agli addetti stampa delle due società.

Info web https://www.petrarcarugby.it/presentata-la-finale-del-peroni-top10-informazioni-utili/

Segreteria Argos Petrarca Rugby

telefono 049 693428

sito www.petrarcarugby.it

