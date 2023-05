Finale del 19° Concorso internazionale premio città di Padova per solisti e orchestra

Sabato 13 maggio alle ore 16 al Teatro Barbarigo, in via del Seminario 5/A, grande appuntamento della XXX Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS, con la Finale del 19° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Premio Città di Padova” per Solisti e Orchestra. L’evento è organizzato dal M° Elia Modenese e dalla prof.ssa Elisabetta Gesuato, presidente e direttore artistico dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Tre interpreti, accompagnati dall’Orchestra da Camera Città di Padova, diretta dal M° Maffeo Scarpis, eseguiranno il concerto n. 5 K. 219 di W.A. Mozart per violino e orchestra (solista Katharina Auer, Austria, anni 21), il concerto in re maggiore di F.J. Haydn per violoncello e orchestra (solista Milena Umiglia, Francia, anni 25) e il concerto n. 3 di L.V. Beethoven per pianoforte e orchestra (solista Anfisa Bobilova, Ucraina, anni 31). I tre finalisti sono stati selezionati lo scorso ottobre tra 150 concorrenti provenienti da 25 paesi del mondo.

Katharina Auer ha iniziato i suoi studi di violino all'età di cinque anni. Ha debuttato come solista a tredici anni eseguendo il Concerto per violino n. 1 di Mozart. All'età di sedici anni è stata ammessa all' University of Music and Performing Arts di Vienna dove attualmente studia con Christian Altenburger. Ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali. Ha tenuto concerti in Austria, Italia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Croazia e Spagna.

Milena Umiglia laureatasi nel 2018 presso l'Accademia di Musica di Basilea, ha continuato successivamente i suoi studi presso l'Università delle Arti di Zurigo. Ha vinto numerosi premi, tra cui il 1° premio allo Swiss Youth Music Competition e il primo premio al Concorso di Musica da Camera “Kiwanis” a Zurigo. Come solista si è esibita con la Neues Orchester Basel, il Collegium Musicum Zug, l'Orchestra da camera slovacca, l'Orchestra filarmonica di Argovia e l'Orchestra Sinfonica Giovanile della Svizzera centrale, dove ha eseguito le Variazioni rococò nella grande sala del KKL Lucerna.

Anfisa Bobilova ha eseguito il suo primo concerto da solista all'età di 10 anni. Ha studiato presso la “Lviv Specialized Music School” e presso l'Accademia Nazionale di Musica dell'Ucraina dove si è laureata con il massimo dei voti. Attualmente studia presso l'Università di Musica e Spettacolo di Graz (Austria). Ha vinto premi in concorsi internazionali e nazionali, tra cui “National Competition ProArt” in Ucraina, Concorso Internazionale “Agustín Aponte” in Spagna, Concorso Internazionale “Bela Bartok” in Austria, Martha Debelli Scholarship Competition in Austria, International Shostakovich Piano Competition in Ucraina. Ha tenuto numerosi concerti da solista, in formazioni da camera e duo di pianoforti. Attualmente è impegnata nell’incisione di un disco sulle Sonate di Mozart.

Dopo l’esecuzione dei concerti, si terrà la proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione. L’ingresso è di euro 10, ridotti euro 5 per studenti universitari e ragazzi fino ai 18 anni. I biglietti sono in vendita il giorno della Finale dalle ore 15. Ampio parcheggio interno gratuito.

Info AGIMUS: 340 4254870.