La Finanza al servizio del bene comune, appuntamento al teatro Manfredini di Este

Fondazione Radicanti e Ruzantini e Hosteria Leteraria organizzano lunedì 10 gennaio al Teatro Manfredini di Este l’incontro “La Finanza al servizio del bene comune”: un’occasione per analizzare le conseguenze e pensare a nuove soluzioni per vincere le sfide economiche in atto. La crisi del 2008, infatti, è a tutt’oggi ancora presente, perché non è congiunturale, ma strutturale, per cui è necessario modificare i paradigmi, per nuovi modi di guardare la realtà, oltre il neoliberismo e il neostatalismo.

Scarica il pieghevole dell'iniziativa



A dialogare su dottrina sociale ed economia interverranno S. Ecc. Mons. Mario Toso, Vescovo di Faenza-Modigliana e già Rettore della Magnifica Università Pontificia Salesiana e Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, e il prof. Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali ed ex presidente deII’Agenzia per il terzo settore.

L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa sanitaria vigente (green pass, mascherina e distanziamento).

Per partecipare è necessario confermare la presenza entro sabato 8 gennaio a: raffaela.franch@studiocappelin.it 3472527165 o remo.realdon@hostarialeteraria.it 3337062478