Sagra alla barchessa di Sant'Elena

Torna la sagra di Sant’Elena dal 21 al 26 agosto alla Barchessa Miari De' Cumani.

Si raccomanda di rispettare le norme vigenti per l a prevenzione del contagio da Covid:

mantenere la distanza di un metro;

indossare la mascherina;

prenotare agli stand;

rispettare il divieto di assembramento.

Area ristoro in barchessa comunale

Ore 18 Apericena sull’aia

Dalle 19.30 cena sotti i portici con ottima musica, pietanze tipiche e fumanti grigliate (anche per asporto)

Necessaria la prenotazione chiamando al 348 3609933

Area ristoro presso gli impianti sportivi

Fast food & frutterai (anche per asporto):

Panini onti, piadine, menu vegetariano, macedonia, anguria e fornitissimo bar con birre alla spina.

Necessaria la prenotazione chiamando al 329 6379945

Area ristoro in parrocchia

Dalle 19.30 pesce fritto e panini gourmet.

Fornitissimo bar (anche per asporto), spazio musica giovani e pesca di beneficenza pro opere parrocchiali.

Necessaria la prenotazione chiamando al 320 3237550

Luna Park

Per bambini in piazza e per ragazzi presso gli impianti sportivi

Bancarelle e mercatino

Hobbisti e prodotti tipici lungo via Roma e via De Gasperi.

In barchessa comunale:

Visite al museo contadino;

mostra di Giorgio Zago di lavori in legno con traforo a mano.

In piazza S. Francesco

I “giochi de ‘na volta” con Age speciale;

“Tutto col gioco ma niente per gioco” con il gruppo scout.

In villa Miari

Visite guidate alla villa necessaria la prenotazione chiamando al numero 3465824602

