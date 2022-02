"A che ora è la fine del mondo?" Visita guidata a Padova

L’evento prevede un contributo per la visita guidata e il costo dei biglietti d’ingresso. Green pass obbligatorio e mascherina FFP2

Prezzo L’evento prevede un contributo per la visita guidata e il costo dei biglietti d’ingresso. Green pass obbligatorio e mascherina FFP2

#visionculturali, in collaborazione con @immaginarte.97, organizza una visita guidata agli affreschi più enigmatici a Padova, nella Cappella degli Scrovegni e nel Battistero della Cattedrale.

Appuntamento domenica 20 febbraio h. 14.30.

Nel Giudizio Universale di Giotto si assiste ad una vera e propria storia, narrata da una moltitudine di figure simboliche e allegoriche che si muovono nel medesimo spazio mostrando un realismo fino allora sconosciuto nell’arte …ma accanto al Cristo Giudice c’è anche il messaggio di Redenzione e di Resurrezione, che ha il suo vertice spirituale più intenso nei due angeli che “arrotolano il cielo”, così come annunciato nell’Apocalisse.

Ecco che allora, anche nella cappella dell’altare maggiore in Battistero, si chiude il sipario e si apre agli occhi una rara, visionaria raffigurazione dell’Apocalisse nella quale spicca un insolito particolare, un’immagine che lascia perplessi: la bestia con sette teste e su ogni capo delle tiare papali. Forse una “licenza poetica” del pittore? O forse una considerazione, per immagini, del contesto storico?

Sveleremo il mistero!

Ingresso

L’evento prevede un contributo per la visita guidata e il costo dei biglietti d’ingresso

Prenotazione obbligatoria >> Immaginarte per la cultura cell 3662017338

Green pass obbligatorio e mascherina FFP2

Info

ImmaginArte Studi e Progetti per la Cultura aps

Associazione Culturale affiliata CTA - Centro Turistico Acli

Via Bertacchi 3A - 35127 Padova | mobile 3662017338 | https://www.immaginarte.org/ | C.F./P.I. 04537380281

Info web

https://visioniculturali.it/destinations/a-che-ora-e-la-fine-del-mondo/

https://www.facebook.com/immaginarte.97/