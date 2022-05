Ivana Spagna, Miss mondo e gli artisti del Guitar Show: il programma del secondo weekend di Campionaria

Musica live, laboratori, convegni, ristorazione per tutti i palati e tante proposte per lo shopping: Campionaria, la più grande fiera multisettoriale del Nordest “in scena” in Fiera di Padova fino a domenica 22 maggio, propone un ricco menù di eventi anche nel secondo e ultimo weekend.

Tutti i giorni la fiera è animata dai laboratori gratuiti di Fism di Padova dedicati alla fascia 3-6 anni, dalle attività e dalle dimostrazioni di Scodinzonaria con gli amici a quattro zampe, dai laboratori del consorzio panificatori padovani. E ancora: dimostrazioni di primo soccorso con Croce Verde, drum circle, bagno di gong e meditazione con l’Associazione Centro mente corpo e trattamenti shiatsu con l’associazione Il Centro. In fiera è poi possibile cimentarsi con una palestra per l’arrampicata o – per i più piccoli – con le prove su pista di educazione stradale su due ruote proposte dalla Polizia locale di Padova.

Giovedì 19 maggio

Giovedì 19 maggio alle 21 ecco Super star show, l’atteso appuntamento con Roy Paladini, Sara Migatti e Larry Dacco insieme a formare la prima "Super star show Band" in un multi-tribute show che renderà omaggio, in ordine cronologico, alle stelle della musica rock e pop.

Venerdì 20 maggio

Venerdì 20 maggio appuntamento con la bellezza: alle 20.30 il palaAscom ospita le selezioni valide per staccare un pass per la finale regionale di Miss Italia. Alle 21, sul palco principale in area esterna, il ritorno di “80 Festival”: Mauro Tonello incontra Ivana Spagna per un percorso di musica e parole, andando a rivivere la carriera dell’artista e gli anni 80.

Sabato 21 maggio

Sabato 21 maggio il palco principale sarà animato per tutta la serata dagli artisti di Guitar Show – la manifestazione in “scena” sabato 21 maggio e domenica 22 maggio ai padiglioni 11 e 14 (ingresso a pagamento) - mentre nella serata di sabato Il Guitar show night un concerto rock/blues, in cui parteciperanno, tra gli altri, Andrea Scarpato e Enrico Santacatterina nella doppia veste di direttori artistici e performer. Fra gli appuntamenti di sabato anche la presentazione del piatto di Federico II, al centro di un progetto di promozione turistica di Monselice attraverso l’enogastronomia: l’appuntamento, in programma alle 16.30 al PalaAscom, vedrà la presenza degli sbandieratori e dei tamburini della città della Rocca. Alle 19 nell’area Tonyburger event musica live al padiglione 4 con Time Machine, alle 20.30 sempre al palaAscom in passerella i mister in lizza per la fascia di Mister Ascom Padova.

Domenica 22 maggio

Domenica 22 maggio, per la gioia di grandi e piccoli, arrivano in Fiera gli alpaca con la fattoria didattica Il Bosco incantato che durante tutta la giornata animerà anche alcuni laboratori creativi per i bambini (prenotazione sul sito www.campionaria.it). In mattinata, alle ore 10.30, la partenza dalla fiera della rievocazione storica su due ruote “Otto eugeneo” promossa dal Motoclub Due Ruote Classiche. Alle 16.30 nell’area di Croce Verde è in scena il cardiologo e divulgatore scientifico Davide Terranova con “Lo spettacolo del cuore”. In serata sul palco principale alle 19 gran finale con le selezioni regionali di Miss Mondo.

Durante tutto il weekend l’area di Croce Verde al padiglione ospita inoltre incontri e consulenze gratuite con il team di nutrizioniste di Nutrizione Sana.

Nel secondo weekend di manifestazione, sabato 21 e domenica 22 maggio, “andrà in scena” in contemporanea Guitar Show, la grande mostra-mercato dedicata al mondo della chitarra, basso, amplificazione ed effetti che abbina alla proposta espositiva un fitto calendario di eventi live all’interno della manifestazione e anche sul palco nell’area esterna di Campionaria. (ingresso a pagamento, biglietto12 euro, abbonamento per i due giorni 20 euro).

Ingresso

Appuntamento in Fiera a Padova dal 14 al 22 maggio con le "100+1 esperienze da vivere insieme e un ricchissimo programma".

Ingresso gratuito tutti i giorni previa registrazione (caldamente consigliata).

Data: 14-22 maggio 2022

Luogo di svolgimento: Fiera di Padova

Orari: Da lunedì a venerdì 16.30 – 24; sabato e domenica 10 – 24

Programma

Per informazioni

Foto articolo da comunicato stampa