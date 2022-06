Finissage della mostra collettiva internazionale "Omaggio alla primavera"

Visita guidata staordinaria alla mostra collettiva internazionale. Evento a cura del Critico d'Arte e Curatrice Maria Palladino, mercoledì 8 giugno, ore 18. Si conclude Martedì 7 Giugno la Mostra Collettiva Internazionale “Omaggio alla Primavera”, inauguratasi lo scorso 21 Maggio ed ospitante le opere di 39 artisti italiani e stranieri, sul tema della Primavera e della rinascita, della natura e della vita.

«Dal mito di Cerere e Proserpina deriva la trasfigurazione mitologica della necessaria convivenza degli opposti, di luce e ombra, interni ed esterni a noi, dell'alternarsi imprescindibile dei cicli, necessari alla sopravvivenza di tutte le specie esistenti, come l'avvicendarsi del giorno e della notte e delle stagioni. L'esigenza del travaglio, fisico e interiore, porta al processo creativo, e ad un'immancabile crescita ed evoluzione, quando affrontato con giusto spirito di sacrificio ed umiltà, ma sempre e comunque prelude ad una maturazione; la stessa sofferenza o gioia che dir si voglia, ma in ogni caso una profonda emozione dà vita all'opera d'arte, che diviene patrimonio comune, e per sua stessa essenza apporta una porzione della conoscenza, della consapevolezza e dell'intensità emotiva che hanno fatto la sua genesi. La riflessione su questi temi ha dato inizio ad un viaggio interiore visionario, ludico, costruttivo, che ha condotto all'edificazione di questa mostra: dalla primavera fisica, alla primavera dell'anima, che si differenzia dal puro impulso vitalistico e diviene anelito alla trascendenza, all'investigare le ragioni ultime delle manifestazioni e dei processi, a ricercare i simboli nascosti intorno per capire i motivi del loro esserci in questo determinato luogo e tempo.

A questo iter razionale ed intellettuale, ma altresì fantasioso e intuitivo, è conseguito un excursus attraverso lo studio degli antichi culti misterici, dalla Grecia a Roma, fino alla fine dell'Impero, e con reviviscenze ancora rinascimentali: tutto ciò per comprendere il perché della ricerca dell'abbandono estatico, sia esso un processo mentale spontaneo o provocato, per ottenere concretamente un passaggio ad uno stadio diverso di coscienza: dalla paura della morte al superamento della stessa, tramite l'esperienza metaforica e catartica dell'attraversamento di una soglia, che grazie al travalicamento di un ostacolo, interiore o esteriore, conduce ad un nuovo livello, un nuovo inizio nell'esistenza.

Opere di scultura, pittura, installazione hanno dato forma a questo evento, che rivela nella varietà degli stili, tecniche e generi, ricorrenti punti comuni: l'archetipo della Madre ancestrale, origine di tutte le cose e ritorno di ogni cosa alla sua matrice, gli animali-guida, e riferimenti mitologici e storico-artistici, magici, mistici ed esoterici hanno dipanato il filo conduttore che ha fatto sì che questa esposizione procedesse oltre la superficie estetica e di celebrazione, per rivelare aspetti inconsci, e preludere a possibilità di consapevolezza e di edificazione. Ripercorreremo tutto ciò nella visita guidata straordinaria di chiusura, questo Mercoledì 8 giugno alle ore 18, presso la sede della Galleria La Teca, in Corso Umberto I, n.56, e sarà occasione per rivedere un'ultima volta le opere allestite e per uno scambio costruttivo di opinioni e pensieri sui temi affrontati e sui lavori e la poetica dei protagonisti di questa straordinaria avventura artistica». (Maria Palladino).

In esposizione opere degli artisti: Alexandra Van Der Leeuw, Alfredo Baracco, Algida Temil, Anna Rita Valenzi, Annamaria Frisone, Barbara Zaccheo, Carlotta Castelletti, Carmelina D'Agati, Chiara Pradella, Claudia Mancinotti, Daniela Gherardo, Dimitrina Simeonova, Egle Piaser, Elena Dunaeva, Eloisa Missinato, Emanuela Di Caprio, Emilia Sulea, Gabriella Mariano, Gabriella Zedda, Germana Bedont, Jacek Rozmiarek, Luciana Gravina, Manuel Silvestrin, Marcos Gutierrez, Maria Grazia Chinaglia, Mariagrazia Zanetti, Marisa Paola Fontana, Maurizia Broggi, Orietta Sartori, Paolo Scafetti, Piergiorgio Dessì, Roky Marchese, Salvo Kim Vaccaro, Silvia Grazioli, Simonetta Pantalloni, Susanna Gatto, Tonino Gaudioso, Vincenzo Torella, Virginio Bruscagin.

