“Fior d’Arancio Colli Euganei docg e Padova Urbs Picta al Femminile”, la speciale visita a Padova

“Fior d’Arancio Colli Euganei docg e Padova Urbs Picta al Femminile”: le donne del passato, protagoniste de “I cicli affrescati del XIV secolo di Padova", Patrimonio Unesco, dialogano idealmente con le produttrici di vino di oggi. L’incontro avviene sulle note della grazia e dell’eleganza che connotano il fare al femminile.

Da questo incontro nasce una proposta di esperienza che mira a legare due eccellenze del nostro territorio: la Docg Fior d’Arancio Colli Euganei, vino caratterizzato nelle sue tre versioni proprio da grazia leggiadria ed eleganza, e i cicli pittorici del Trecento di Padova Urbs Picta e la creazione di una immagine unica che la connota: I volti femminili dei cicli pittorici del 300 vengono reinterpretati in chiave moderna in rappresentanza delle tre versioni del Fior d'Arancio.

La Giustizia di Palazzo della Ragione corrisponde alla versione Spumante: la dolcezza dello sguardo, la briosità e freschezza dei colori ne esprimono il carattere unico.

Maria della Cappella degli Scrovegni rappresenta la tipologia Secca: affascinante, enigmatica, pura, esprime la potenzialità di questa versione.

Caterina de Lupi rappresentata alla Basilica del Santo infine rispecchia la versione Passito: lo sguardo diretto verso lo spettatore ci cattura subito, i colori accesi, fluidi, riportano immediatamente a questa versione del Fior d'Arancio .

E non poteva essere che una donna l’ideatrice di questo lavoro. Catia Bolzonella, architetto di professione, ora conduce un’azienda vitivinicola nei Colli Euganei nella quale la punta di diamante è proprio la produzione di Fior d’Arancio.

Il progetto, vincitore di un bando indetto dal Comitato dell’Imprenditoria Femminile della CCIAA di Padova, entra ora nella fase operativa. Ha coinvolto il Comune di Padova con gli Uffici dedicati alla valorizzazione di Padova Urbs Picta, il Consorzio Vini Colli Euganei, le guide turistiche Ascom e le aziende produttrici di Fior d’Arancio dove fosse presente una voce femminile.

L’esperienza prende vita e si concretizza in tre pacchetti turistici e un gift. Il pacchetto principale (Package 1) è finalmente prenotabile e proporrà il primo appuntamento per domenica 15 ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 19.40.

La proposta inizia con una visita al Palazzo della Ragione, per entrare poi nella Cappella degli Scrovegni, seguita da una degustazione di Fior d’Arancio nelle sue tre versioni in abbinamento a piccole sfiziosità presso la caffetteria degli Eremitani Il plus che rende l’esperienza unica sono le voci narranti; infatti, le guide che accompagneranno il gruppo, condurranno una visita completamente inedita dei luoghi tutta declinata al femminile, e alla caffetteria la degustazione sarà guidata dalle produttrici di Fior d’Arancio.

Il prezzo dell’esperienza è di 65 euro cad e la stessa sarà prenotabile presso Lovivo Tour Experience, sita in Via Vespucci 17, ad Abano Terme. Info e prenotazioni: info@lovivo.it e +39 333 994 52 88. Link dedicato: https://www.lovivo.it/tour/il-fior-darancio-colli-euganei-docg-e-gli-affreschi-della-padova-urbs-picta-al-femminile/.

Programma

Domenica 15 ottobre 2023, dalle 16.30 alle 19.40.

Dalle 16.30 alle 19.40 Visita guidata di Palazzo della Ragione e Cappella Scrovegni declinata “al femminile”.

Il tour termina con una degustazione di Fior d’Arancio presso la Caffetteria dei Musei Eremitani.

Il tour avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo di 17 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.

Prezzo 65 euro a persona.

Gli altri pacchetti che saranno disponibili da inizio ottobre prevedono:

Package 2: Voucher per visita e degustazione in cantina e ingresso alla Cappella degli Scrovegni, con presentazione di Padova Urbs picta a cura delle produttrici delle aziende vitivinicole coinvolte.

Package 3: Visita per piccoli gruppi con transfer da Abano/Montegrotto Terme per Colli e Padova con guida dedicata, visita alla cantina e poi visita a Padova Cappella degli Scrovegni e Palazzo Ragione. (Pacchetto pensato per gli ospiti stranieri e per chi pernotta alle terme)

Gift. L’esperienza di visita e degustazione è accompagnata da un packaging dedicato che prevede una scatola con 3 bottiglie di Fior d’Arancio nelle sue diverse declinazioni: secco, spumante e passito. Completano la box un libretto che racconta l’eccellenza del Fior d’Arancio e di Padova Urbs Picta e una shopper dedicata al progetto.

Info: +39 333 994 52 88

Foto articolo da comunicato stampa