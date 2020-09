"Fiori e colori", decima edizione della mostra e mercato a Piazzola sul Brenta

Mostra Mercato di fiori piante insolite e rare idee per il giardino. Apertura mostra mercato sabato 26 settembre 2020 alle ore 11 con visita e acquisti agli stand espositori. Incontri con gli espositori per consigli su coltivazioni, potature e concimazioni delle varie essenze floreali. Chiusura della mostra alle 18.30.



Domenica 27 settembre riapertura alle 8.30 con la possibilità di visitare ed acquistare tutte le varietà di piante esposte. In concomitanza, in Villa Contarini potrete trovare la manifestazione "Caseus Veneti" con protagonisti i formaggi veneti. Nell'ultimo weekend di settembre vieni a Piazzola...fiori, colori, profumi e sapori, il divertimento è assicurato.

Informazioni e contatti

Web: https://www.propiazzola.it