"Fiumi: fra amore e rischio", l'incontro a Piove di Sacco

Si tiene sabato 6 novembre 2021,ore 20:45, presso l’auditorium Regina Margherita via F. De André, 2 - Piove di Sacco

La serata , organizzata dell’associazione Intercomunale Brenta Sicur9, con il patrocinio della città di Piove di Sacco,

Fiumi; fra amore e rischio. Serata di musica, e d’impegno, per il rispetto dei corsi d’acqua e la necessità di prevenzione dalle alluvioni.

Intervengono:

Davide Gianella, sindaco di Piove di Sacco ,

Paolo Ferraresso, presidente consorzio Bonifica Bacchiglione,

Leonardo Toson, presidente di Banca Patavina e con l’intervento, registrato, dell’Emerito Prof. Luigi D’Alpaos, massimo esperto di idraulica.

Sono passati esattamente 55 anni dalla grande alluvione che colpì Firenze ed anche - soprattutto - il triveneto, provocando centinaia di vittime e danni immani alle case ed all’economia. Sono 70 anni dalla alluvione del Polesine che provocò enormi distruzioni ed abbandono del territorio. Sono 11 anni dalla rotta del Roncajette del 2010 e del Veneto colpito da ben 32 rotture arginali con più di 550 milioni di danni. Sono purtroppo ricorrenti i fenomeni che colpiscono l’Italia e tanti paesi vicini e lontani a noi. Le quotidiane cronache ce lo raccontano praticamente ogni giorno. Ci pare, quindi, doveroso, come associazione che persegue il tema della sicurezza del nostro territorio, parlare di questo tema con il sindaco di Piove di Sacco Davide Gianella, con il presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Paolo Ferraresso, con il Presidente della Banca Patavina Leonardo Toson. Il prof. Emerito Luigi D’Alpaos, massimo esperto di idraulica, fornirà la visione, senza filtri; diretta, di chi, queste problematiche, tratta, studia e applica, da oltre mezzo secolo. Purtroppo la sua voce non sempre è stata ascoltata, nonostante la sua attendibilità sia pienamente accertata dai fatti.

La serata avrà l’ideale “filo conduttore” rappresentato dalla musica: il gruppo musicale guidato da Andrea Scarso “The fireplaces”, noto per la sua incredibile collaborazione con Bruce Springsteen nel palco del concerto padovano di qualche anno fa, per collaborazioni internazionali oltre che per la generosità nel condividere le battaglie per il territorio ed il rispetto delle persone, interpreterà, assieme a Mark Geary, giunto appositamente dall’Irlanda, un repertorio musicale dedicato ai corsi d’acqua; sia dalla tradizione popolare, con canzoni che vedono comunque i fiumi come sfondo di vicende d’amore, di vita ed anche tragiche. Concluderà la serata la canzone che il gruppo ha creato per le attività di Brenta Sicuro: Dirty River, una sorta di monito ad occuparci dei corsi d’acqua, a rispettarli ed amarli. Con l’occasione il Consorzio di Bonifica Bacchiglione esporrà la mostra allestita in occasione del 50esimo anniversario dell’alluvione del 1966 oltre che la mostra a ricordo del 2010, accompagnata dalla proiezione del filmato -documentario “l’urlo dell’acqua” che raccoglie testimonianze della vicenda alluvionale del 1966. La giornata si propone di sensibilizzare, cittadini ed istituzioni, al sacro rispetto dei corsi d’acqua ed a sollecitare le necessarie manutenzioni arginali oltre che di completare l’idrovia Padova-Venezia che contribuirebbe ad abbassare, in modo sensibile i territori padovani e veneziani dal rischio alluvionale.

Web: https://www.facebook.com/brentasicuro/.

