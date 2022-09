Flamenco a Spaziodanza

Mercoledì 14 settembre dalle ore 19.15 alle 20.30 la maestra Marta Roverato, direttrice dell'associazione Duendarte, terrà una lezione prova di Flamenco, dedicata ad un livello per principianti, presso la scuola Spaziodanza, via A. Riello 5/A. in centro a Padova vicino alla Specola. Ampio parcheggio interno. Il Flamenco è un'arte che nasce in Andalusia, dall'intreccio del ricco folclore autoctono con le tradizioni culturali e musicali dei diversi popoli che si sono stabiliti in Spagna nel corso dei secoli (arabi, gitani, ebrei) e con le influenze della musica afro-americana. Dal 2010 è Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Ritmo, portamento ed energia accompagneranno il corso principiante, aperto a chiunque abbia il desiderio di avvicinarsi a questa travolgente danza. Per la lezione prova è preferibile indossare un paio di scarpe chiuse, comode, con un tacco basso e robusto. Contributo 5 euro.

Per accedere alla lezione prova è necessario inviare la conferma ai seguenti contatti: