Flashmob per la pace davanti al Municipio di Padova

Flashmob per la pace in progrogramma sabato 24 febbraio al Municipio di Padova in occasione del secondo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina e per chiedere il cessate in fuoco anche in Palestina.

Dettagli

Sabato 24 febbraio, a due anni dall’inizio del conflitto in Ucraina, alle ore 12 davanti al Municipio si svolgerà un flashmob per la Pace in occasione della Giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane per il cessate il fuoco in Palestina ed in Ucraina. L’'iniziativa alla quale aderisce il Comune di Padova è promossa dalle Associazioni padovane raccolte sotto la sigla "Uniti per la pace Padova" e aderenti a Rete Italiana Pace e Disarmo. Il Comune di Padova sarà rappresentato dall’assessora al sociale Margherita Colonnello.

Info web

https://www.padovanet.it/evento/flash-mob-la-pace-del-24-febbraio-2024

Foto articolo da comunicato stampa